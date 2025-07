The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.07.2025

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2025



ISIN Name

DE0001143287 BUNDANL. KPS 4.7.25

FI4000006176 FINLD 09-25

XS2491963638 AIB GROUP 22/26 FLR MTN

XS2430324405 KRED.F.WIED.22/25 MTN LS

DE000NWB18E4 NRW.BANK IS.A.18E 17/25

XS1787962833 P.P.A.C.S60 18/25

DE000DW6C5T3 DZ BANK IS.A2115

DE000DFK0SC4 DZ BANK IS.A1764

DE000DW6C5Q9 DZ BANK IS.A2112

EU000A3K4DJ5 EU 22/25 MTN

EU000A3L7AS4 EU 25-04.07.25





