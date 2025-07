The following instruments on XETRA do have their first trading 01.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.07.2025Aktien1 LU2559000059 Moolec Science S.A.2 AU0000142002 Albion Resources Ltd.3 CA09175U1030 Bitcoin Treasury Corp.4 AU0000199713 Intelligent Monitoring Group Ltd.5 AU0000209868 Microba Life Sciences Ltd.6 AU0000184293 Orange Minerals NL7 AU0000252314 Patagonia Lithium Ltd.8 AU000000SPZ0 Smart Parking Ltd.Anleihen1 XS3107229281 Chile, Republik2 XS3095441377 Korea, Republik3 XS3108521124 CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]4 XS3105190576 CZECHOSLOVAK GROUP a.s.5 AU3CB0323251 John Deere Financial Ltd.6 NO0013583179 Advanzia Bank S.A.7 NO0013583237 Advanzia Bank S.A.8 USP0R137PD99 Banco Davivienda S.A.9 USP62138AC95 LATAM Airlines Group S.A.10 XS3103620186 PRICOA Global Funding I11 XS3075135957 Caceis Bank Spain S.A.12 XS3095441021 Korea, Republik13 DE000A4DFHU6 PCC SE