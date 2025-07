Die Stimmung an den Börsen ist weiterhin sehr gut. Die Marktteilnehmer bleiben trotz einer Vielzahl an Krisen in der Welt nicht nur gelassen, sondern regelrecht in Feierlaune. So markierten gestern der Nasdaq und der S&P 500 neue Rekorde. Der DAX notiert mit fast 24.000 Punkten auch nur knapp unter seinem Allzeithoch. Doch es geht noch besser...So hat der Gebert Börsenindikator Index (schwarze Linie im Chart) innerhalb eines Jahres knapp 60 Prozent an Wert gewonnen und eilt von Rekord zu Rekord. ...

