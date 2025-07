Anzeige / Werbung

Die Welt ist in Aufruhr! Geopolitische Konflikte, Spannungen zwischen den Machtblöcken und wachsende Sicherheitsanforderungen belasten die öffentlichen Haushalte.

Sie stellen Regierungen sowie Behörden weltweit vor komplexe Herausforderungen. Mit zunehmendem Einsatz von Digitallösungen müssen menschliche Fehler reduziert und überbordende Arbeitszeiten gleichermaßen verringert werden. Dafür braucht es hochentwickelte Technik um hochsensible Infrastrukturen wie Energie, Verkehr, Verteidigung oder Kommunikation entsprechend zu schützen. Im Regelfall müssen sie aus Wartungs- oder Haftungsgründen effizient überwacht und instandgehalten werden. Im digitalen Zeitalter basiert jede sicherheitsrelevante Entscheidung auf einem Fundament aus Daten: hochauflösend, aktuell, zuverlässig. Die regelmäßige Erhebung und intelligente Auswertung dieser Daten ist essenziell, für öffentliche Einrichtungen ebenso wie für militärische Anwendungen. Volatus Aerospace (TSX-V: FLT; WKN: A2JEQU; ISIN: CA92865M1023) tritt den Nerv der Zeit!

Volatus Aerospace (TSX-V: FLT; WKN: A2JEQU; ISIN: CA92865M1023) ist ein führender Spezialist für luftgestützte Inspektion, Überwachung und datengestützte Entscheidungsfindung. Mit modernster Drohnentechnologie, automatisierter Analyse und KI-basierter Auswertung liefert Volatus präzise Informationen in Echtzeit, von urbanen Versorgungsnetzen bis hin zu sicherheitskritischen Anlagen im Verteidigungsbereich. Dabei steht eines stets im Mittelpunkt: Sicherheit. Ob es um Grenzüberwachung, Luftraumkontrolle oder den Schutz sensibler Infrastrukturen geht, Volatus bietet Lösungen, welche Behörden und militärische Entscheidungsträger gleichermaßen unterstützen. Mit modernster Technologie und einem umfassenden Serviceportfolio unterstützt Volatus Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Daten in Echtzeit zu erfassen. Denn für die Aufraggeber kommt es darauf an, zeitnahe Hinweise auf den Zustand ihrer Infrastruktur zu bekommen, um Wartungsmaßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen.

In einer Welt im Wandel wird Information zur stärksten Währung

Der Bedarf an hochverfügbarer, operativ verwertbarer Information steigt rasant und damit auch die Nachfrage nach zuverlässigen Technologiepartnern. Volatus beginnt im aktuellen Quartal durchzustarten. Denn mit der Absenkung der langfristigen Verschuldung und der drastischen Erhöhung der Eigenkapitalquote, verbessert das Unternehmen seine Position im Wettbewerb um lukrative Aufträge. Wer heute öffentliche Ausschreibungen gewinnen will, braucht neben technologischen Fähigkeiten und den Zugriff auf Hardware auch die nötige finanzielle Basis, die gerade bei öffentlichen Aufträgen vorausgesetzt wird. Der Besteller möchte schließlich sicher sein, dass der Technologie-Lieferant auch in den nächsten Jahrzehnten noch am Markt präsent ist.

Baumpflanzung-Partnerschaft verschafft grünes Renommee

Das Unternehmen zeigt seine Vielseitigkeit auch im grünen Bereich. Denn Volatus Aerospace und J.D. Irving (JDI) starten eine Partnerschaft zur Unterstützung drohnengestützter Baumpflanzungen in New Brunswick. Ziel ist es, durch den Einsatz eines ferngesteuerten Schwerlast-Drohnensystems (RPAS) die Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Pflanzlogistik in abgelegenen Gebieten zu steigern. Die Drohnen liefern Setzlinge und Material direkt zu den Pflanzteams, zentral gesteuert vom Volatus Operations Center in Ontario. Neben dem operativen Einsatz stellt Volatus auch Schulungen und regulatorische Unterstützung bereit. JDI, ein führender kanadischer Forstbetrieb mit über 1,1 Milliarden gepflanzten Bäumen seit 1957, sieht in Drohnen eine Lösung für aktuelle Herausforderungen wie schwer zugängliches Terrain und zunehmenden Wiederaufforstungsbedarf nach Waldbränden. Die Partnerschaft steht exemplarisch für den Trend zur skalierbaren, technologiebasierten Aufforstung mit Blick auf Nachhaltigkeit und Kohlenstoffmärkten.

Schlüsseltechnologie für den Schutz unserer Zukunft

Volatus Aerospace (TSX-V: FLT; WKN: A2JEQU; ISIN: CA92865M1023) bietet hochentwickelte Drohnen- und Sensorsysteme zur präzisen Erfassung und Analyse von Luftdaten, von der Infrastrukturüberwachung bis zur industriellen Inspektion. Mit Ultra-HD-Bildgebung, Wärmebildtechnik und digitalen Zwillingen ermöglicht Volatus die frühzeitige Erkennung kleinster Veränderungen und struktureller Risiken. Aktuell konzentriert sich das Unternehmen auf Anwendungen in den Bereichen Energie, Öl & Gas sowie Transportinfrastruktur. Über 1,7 Millionen Kilometer Pipelines, mehr als 40.000 Energieanlagen und 16.000 ferngesteuerte Transportflüge wurden bereits erfolgreich abgedeckt. Die internationale Expansion, insbesondere nach Europa und Afrika nimmt nun Fahrt auf. Die Zukunft dürfte spannend werden!

Künstliche Intelligenz - Alle reden davon, Volatus auch

Ein künftiger, strategischer Fokus liegt auf Künstlicher Intelligenz, die Analyseprozesse beschleunigt und entscheidend verbessert: Von der Erkennung thermischer Anomalien über Sicherheitsüberwachung bis hin zur Identifikation technischer Schwachstellen. Auch im Verteidigungssektor gewinnen Big Data-Analysen an Bedeutung: Bewegungsmuster und Bedrohungslagen lassen sich durch KI-gestützte Luftbildauswertung frühzeitig erkennen, ein Vorteil für militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen. CEO Glen Lynch sieht in der KI eine zentrale Wachstumssäule für sein Unternehmen. Die Geschäftsdynamik nahm zuletzt spürbar zu, für Investoren ein möglicher Einstiegspunkt, bevor sich der Wert des Unternehmens neu definiert.

Auf zu neuen Ufern

Was Volatus Aerospace für Anleger besonders attraktiv macht, ist die konsequente Transformation des Unternehmens: Ursprünglich im Bereich drohnengestützter Lieferlogistik als Drone Delivery Canada Corp. gestartet, hat sich Volatus zu einem hochspezialisierten Anbieter für luftgestützte Datenanalyse, Überwachung und Inspektion entwickelt. Nun liegt der Fokus auf unbemannte Drohnensysteme, sie werden Flugzeuge und Helikopter in vielen Anwendungsbereichen ersetzen, sind effizienter, kostengünstiger und leistungsstärker. Mit dem eigenen Operations Control Center in Toronto, maßgeschneiderten Kundenlösungen und einem wachsenden Projektvolumen rückt Volatus in eine Phase operativer Skalierung. Die Margen sollen sich weiter verbessern, unter anderem durch den strategischen Wandel vom reinen Hardwarevertrieb hin zu profitablen Service- und Technologiedienstleistungen. Besonders dynamisch entwickelt sich derzeit das neue Geschäftsfeld Verteidigung und Sicherheit. Und die neu geschnürten Leistungspakete im Bereich "Surveillance-as-a-Service" treffen den Nerv der Zeit. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Volatus einen Umsatz von 27,15 Mio. CAD, doch das Potenzial ist ungleich größer: Verträge im Wert von über 600 Mio. CAD befinden sich in petto und müssen nun sukzessive auf die Vertragsschiene gehoben werden.

Die Aktie von Volatus hat einen schnellen 150 %-Ritt aufs Parkett gelegt. Das Momentum indiziert nach einem kurzen Ausrasten weitere Anstiege. Quelle: LSEG vom 30.06.2025

Investoren sind zuletzt auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Denn parallel zur Bekanntgabe einer überzeichneten Privatplatzierung über 5 Mio. CAD machte der Kurs einen Sprung nach oben von 0,14 auf 0,32 CAD. Das Analysehaus Ventum wird sein erreichtes Kursziel wohl in Kürze nach oben anpassen, denn die anstehende Skalierung mit neuen Engagements im Bereich Defense sind noch nicht im Zahlenwerk für die Jahre 2025 ff verarbeitet. Daher ist jetzt die Gelegenheit an Bord zu gehen, bevor der Kurs gänzlich abhebt.

