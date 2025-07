Immer wieder sorgen negative Strompreise für Schlagzeilen. Verkehrte Welt oder ein vernünftiges Konstrukt? Wir erklären, was dahintersteckt und warum Kund:innen davon in einigen Fällen sogar profitieren können - vorausgesetzt, sie beachten ein paar einfache Regeln. Negative Strompreise gibt es immer wieder - insbesondere im Sommer unter Tag. Das hat damit zu tun, dass wir glücklicherweise inzwischen auch in Deutschland viel Strom mithilfe erneuerbarer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...