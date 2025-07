Der DAX ist zögerlich in die neue Handelswoche gestartet. Nach einem Anstieg auf den höchsten Stand seit knapp drei Wochen bei 24.120 Punkten zeigte er Schwäche und fiel schließlich wieder unter die Marke von 24.000 Punkten. Angesichts nachlassender Dynamik an den US-Börsen, an denen nach der jüngsten Rally Gewinnmitnahmen einsetzten, gelang es den DAX-Bullen nicht, ...

