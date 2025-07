Frankfurt am Main (ots) -Vier neue Partnerinnen und Partner unterstreichen die Wachstumsambitionen im größten Markt des UnternehmensDie Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Führungsteam in Deutschland durch interne Beförderungen um vier Partnerinnen und Partner erweitert. Damit bekräftigt BearingPoint die Wachstumsambitionen für seinen größten Beratungsmarkt. Deutschland war mit 483 Millionen Euro Umsatz und 1.885 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 2024 der größte Markt für BearingPoint. Der Wachstumstrend setzt sich im laufenden Geschäftsjahr fort.Iris Grewe, Vorsitzende der deutschen Geschäftsführung bei BearingPoint: "Ich bin stolz darauf, dass wir vier langjährige Kolleginnen und Kollegen aus unseren eigenen Reihen in die Partnerschaft aufnehmen können. Sie haben in ihrer bisherigen Laufbahn bewiesen, dass sie unsere Kunden auf ihrem Weg durch komplexe Veränderungsprozesse mit Kompetenz und Vertrauen begleiten. Mit der Erweiterung unseres Partnerteams in Deutschland bauen wir gezielt unsere Beratungsstärke in bestimmten Dienstleistungsbereichen weiter aus. Die neuen Partner gehen gemeinsam mit unseren Kunden dringende strategische und operative Fragestellungen im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum an und setzen damit Impulse für die Zukunftsfähigkeit in den verschiedenen Branchen."Die neuen Partnerinnen und Partner in Deutschland auf einen Blick:Wilfried Fritz (https://www.bearingpoint.com/en/about-us/meet-our-people/wilfried-fritz/)Standort: HamburgBei BearingPoint seit: 2016Ausbildung: Master of Commerce (MCom) in WirtschaftsinformatikGeschäftsfokus: IT Strategy & SourcingMit mehr als 15 Jahren Erfahrung als IT-Berater hat Wilfried Fritz zahlreiche Projekte in unterschiedlichsten Branchen in Europa, Asien und den USA erfolgreich durchgeführt. Seit seinem Einstieg bei BearingPoint im Jahr 2016 hat er das Beratungsangebot im Bereich IT-Strategie & Sourcing kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Innovation und die Entwicklung von Assets stehen dabei im Mittelpunkt - sie ermöglichen es, den Markttrends stets einen Schritt voraus zu sein. Durch die Verbindung von Thought Leadership mit fundierter Expertise in der Steuerung komplexer IT-Sourcing-Initiativen schaffen Wilfried Fritz und sein Team messbaren Mehrwert für Unternehmen.Das sagt Wilfried Fritz über seine Ziele:"Mein Ziel ist es, als verlässlicher Berater greifbaren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen - durch die Entwicklung zukunftsfähiger IT-Sourcing-Strategien und IT-Betriebsmodelle, die Unterstützung komplexer IT-Sourcing-Initiativen und Auswahlverfahren sowie die Leitung umfassender IT-Transitions- und Transformationsprojekte."Dr. Anna Grobecker (https://www.bearingpoint.com/en/about-us/meet-our-people/anna-grobecker/)Standort: Frankfurt am MainBei BearingPoint seit: 2015Ausbildung: Doktor (Dr.rer.pol.) in BetriebswirtschaftslehreGeschäftsfokus: Chemicals & Life Sciences, Operations, SAPMit über zehn Jahren Erfahrung in der Unternehmensberatung und digitalen Transformation ist Anna Grobecker auf die Leitung komplexer, SAP-gestützter Initiativen in global agierenden Organisationen spezialisiert. Ihr Fokus liegt darauf, durch strategische Prozessgestaltung und eine durchgängige Projektumsetzung Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.Im Verlauf ihrer Karriere hat Anna Grobecker viele Großprojekte geleitet - darunter globale ERP-Template-Designs und Rollouts in mehreren Ländern - und Kunden durch alle Projektphasen begleitet. Ihr akademischer Hintergrund in Nachhaltigkeit und internationalem Management, kombiniert mit Führungserfahrung in multinationalen Projekten und zahlreichen Branchen, ermöglichen es ihr, strategische Zielsetzungen mit operativer Umsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Branchenspezifika zu verbinden.Das sagt Anna Grobecker über ihre Ziele:"Mein Ziel ist es, unsere Kunden in der Chemie- und Life Science-Branche mit maßgeschneiderten SAP-Lösungen zu unterstützen und dabei starke, partnerschaftliche Beziehungen aufzubauen. Ich glaube an eine authentische Führung und die Förderung einer Kultur des Vertrauens und der Innovation, um eine nachhaltige Wirkung für unsere Kunden zu erzielen."Holger May (https://www.bearingpoint.com/en/about-us/meet-our-people/holger-may/)Standort: Frankfurt am MainBei BearingPoint seit: 2024Ausbildung: Diplom in BetriebswirtschaftslehreGeschäftsfokus: Banking & Capital Markets, Regulatory AdvisoryGemeinsam mit dem internationalen Regulatory Advisory Team von BearingPoint hilft Holger May Finanzinstituten, die Qualität und Effizienz innerhalb ihrer regulatorischen Wertschöpfungskette zu verbessern. Dabei setzt er auf ein Team aus erfahrenen Beraterinnen und Beratern sowie auf verlässliche Partnerschaften mit Anbietern von Standardsoftwarelösungen für das regulatorische Reporting.Das regulatorische Reporting steht seit über 23 Jahren im Zentrum des beruflichen Werdegangs von Holger May. In dieser Zeit hat er umfangreiche regulatorische Veränderungen in die Reporting-Lösungen seiner Kunden integriert. Darüber hinaus hat er zahlreiche Finanzinstitute bei der Einführung von ABACUS/DaVinci oder Abacus360 begleitet - von der Systemauswahl bis zum Go-live.Das sagt Holger May über seine Ziele:"Banken stehen unter dem ständigen Druck, ihre Prozesse zu optimieren und durch Effizienzsteigerung Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Kosten für das Meldewesen sind dabei ein wichtiger Faktor. Mein Ziel als Partner im Banking-Segment von BearingPoint ist es, meine Kunden durch eine effektive Kombination aus fachlicher Exzellenz, Prozess-Know-how und dem intelligenten Einsatz von zukunftsweisenden Technologien bei der Optimierung ihrer Meldekosten zu unterstützen."Corinna Sieglin (https://www.bearingpoint.com/en/about-us/meet-our-people/corinna-sieglin/)Standort: BerlinBei BearingPoint seit: 2007Ausbildung: Master of Business Administration (MBA)Geschäftsfokus: Banking & Capital Markets, Compliance TransformationCorinna Sieglin ist verantwortlich für den Bereich Compliance Transformation mit Schwerpunkt auf regulatorischer Integration sowie funktionaler und technischer Umsetzung. Sie unterstützt Finanzinstitute dabei, ihre Herausforderungen im Bereich Compliance Transformation zu bewältigen, indem sie innovative Compliance-Lösungen entwickelt und zum Erfolg führt - etwa durch Prozessoptimierung und Digitalisierung, den gezielten Einsatz von KI sowie die Implementierung eines KPI-/KRI-gesteuerten Risikomanagements.Ihre berufliche Laufbahn hat Corinna Sieglin im Jahr 2007 bei BearingPoint begonnen. Im Laufe ihrer Karriere konnte sie internationale Projekterfahrungen in verschiedenen Branchen sammeln und dabei ein starkes Netzwerk aufbauen. Seit über zehn Jahren liegt ihr Fokus auf der Compliance Transformation von Finanzinstituten.Das sagt Corinna Sieglin über ihre Ziele:"Finanzinstitute müssen effektiver und effizienter werden, um die zunehmenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Hierbei müssen sie einer verstärkten Aufsichtstätigkeit und den Auswirkungen des demografischen Wandels in ihrer Organisation begegnen. Gleichzeitig verändern sich Geschäftsmodelle immer schneller durch technologische Innovationen. Als Partner im Banking-Segment von BearingPoint unterstütze ich unsere Kunden dabei, ihre Compliance Transformation erfolgreich zu gestalten sowie angemessene und wirksame Compliance-Strukturen zu implementieren."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab. Darüber hinaus konzentriert sich BearingPoint im Rahmen des Joint Ventures Arcwide auf Geschäftstransformation sowie Beratung basierend auf IFS-Technologie.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointPressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/6066802