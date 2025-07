Hannover (ots) -Der Start in die Selbstständigkeit als Fotograf oder Filmemacher ist oft mit knappen finanziellen Mitteln verbunden. Gleichzeitig fehlt es an Reichweite und bezahlte Werbemaßnahmen sind kaum realisierbar. Dennoch ist Sichtbarkeit von Anfang an entscheidend, um erste Aufträge zu generieren und beruflich Fuß zu fassen."Gutes Marketing muss nicht zwingend teuer sein. Viel wichtiger ist, wie gezielt man vorhandene Ressourcen einsetzt und ob die gewählten Kanäle tatsächlich zur Zielgruppe passen", erklärt Anja Rätzel. Ihre Einschätzung beruht auf umfangreichen Erkenntnissen aus der praktischen Arbeit, insbesondere durch ihre vielseitigen Erfahrungen bei Edmond Rätzel. Der folgende Beitrag stellt fünf konkrete Möglichkeiten vor, wie Fotografen und Filmemacher mit einfachen Mitteln professionell auf sich aufmerksam machen können.1. Facebook-Gruppen: Nähe zur Zielgruppe statt teurer ReichweiteObwohl Facebook vielfach als überholt gilt, bieten Gruppen innerhalb der Plattform nach wie vor effektive Möglichkeiten, um in direkten Austausch mit potenziellen Kunden zu treten. Wer sich auf Hochzeitsfotografie spezialisiert, findet zum Beispiel in Gruppen zur Hochzeitsplanung wertvolle Anknüpfungspunkte. Ähnlich sieht es für Tierfotografen aus, etwa in Foren für Hundehalter oder Tierschutzinitiativen.Dabei ist der Ton entscheidend: Wer Aufmerksamkeit erzeugen möchte, sollte nicht plump werbend auftreten, sondern sich hilfsbereit und zurückhaltend einbringen. Authentizität entsteht, wenn man sich an Diskussionen beteiligt und beiläufig auf die eigene Arbeit verweist, ohne den Eindruck zu erwecken, etwas verkaufen zu wollen. "Gerade in diesen Gruppen habe ich gelernt, wie bedeutsam ehrliche, respektvolle Kommunikation für nachhaltige Kundenbeziehungen ist", sagt Anja Rätzel. Diese Erkenntnis gründet auf konkreten Erfahrungen, die sie bei Edmond Rätzel im direkten Umgang mit Kunden gesammelt hat - insbesondere dort, wo Vertrauen über den persönlichen Kontakt entsteht. So reicht mitunter ein freundlicher Kommentar zu einem Beitrag über den letzten Herbstspaziergang, um ganz natürlich auf die Idee eines stimmungsvollen Shootings hinzuweisen.2. Regionale Sichtbarkeit durch Google My BusinessEin vollständiger und gut gepflegter Google-My-Business-Eintrag ist für die lokale Auffindbarkeit essenziell. Nutzer, die nach Begriffen wie "Fotograf Dresden" oder "Filmemacher München" suchen, orientieren sich vor allem an den ersten Treffern in der Kartenansicht.Um dort sichtbar zu werden, müssen grundlegende Informationen wie Kontaktdaten, Website und Beschreibung korrekt und aktuell sein. Ergänzend helfen hochwertige Fotos, regelmäßige Beiträge und Kundenbewertungen, Vertrauen aufzubauen. Wer anfangs weiter unten erscheint, aber regional gut auffindbar und überzeugend präsentiert ist, hat dennoch realistische Chancen, kontaktiert zu werden.3. Soziale Medien: Potenzial ausschöpfen, Aufwand realistisch bewertenViele Kreative setzen früh auf Instagram, doch die Plattform zeigt nur dann Wirkung, wenn Inhalte gezielt auf die Zielgruppe ausgerichtet sind. Oft entsteht ein Netzwerk, das überwiegend aus Kollegen besteht - für Kundengewinnung wenig effektiv."Social Media hat zweifellos Potenzial, doch entscheidend ist nicht die Anzahl der Follower, sondern deren Relevanz", erklärt Anja Rätzel. Genau diesen Unterschied hat sie durch ihre Tätigkeit und die konkreten Erfahrungen mit der Arbeit bei Edmond Rätzel zu schätzen gelernt. Selbst wenn das Marketingbudget zu Beginn kaum Spielraum bietet, lohnt es sich, erste Schritte auf der Plattform zu wagen. Denn selbst ein geringes Maß an Aktivität kann mehr bewirken als völlige Abwesenheit und schafft langfristig eine Basis für gezielte Kommunikation.4. Persönliche Präsenz auf Veranstaltungen vor OrtLokale Events bieten einen oft unterschätzten Zugang zu potenziellen Kunden. Ob Hochzeitsmesse, Gewerbeschau oder Vereinsfest - hier ergeben sich zahlreiche Gelegenheiten, um direkt mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch ohne eigenen Stand lassen sich Kontakte knüpfen, etwa durch gezielte Ansprache, sichtbare Arbeitsmittel wie Kameraausrüstung oder dezent gebrandete Kleidung.Ein professionelles Auftreten, kombiniert mit Offenheit und Initiative, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Oft genügt schon ein sympathisches Gespräch, um als Ansprechpartner im Gedächtnis zu bleiben.5. Kooperationen mit thematisch passenden DienstleisternGezielte Kooperationen eröffnen zusätzliche Möglichkeiten. Wer Hochzeitsreportagen anbietet, kann beispielsweise mit Friseursalons, Make-up-Artists oder Hochzeitsplanern zusammenarbeiten. Auch für Tierfotografie ergeben sich Synergien, etwa mit Hundeschulen, Tierärzten oder Fachgeschäften.Solche Partnerschaften beruhen auf gegenseitigem Vertrauen und sollten klar definiert sein, sei es über gemeinsame Projekte oder provisionsbasierte Empfehlungen. Langfristig entstehen auf diese Weise Verbindungen, die beiden Seiten Vorteile bringen und neue Kunden auf authentischem Weg generieren.Fazit: Mit kleinen Schritten zur großen WirkungKeine dieser Strategien führt über Nacht zum Erfolg - sie erfordern Geduld, Konsequenz und die Bereitschaft, dranzubleiben. Doch gerade für Einsteiger, deren Mittel begrenzt sind, bieten sich hier solide Alternativen zur klassischen Werbung."Wer bereit ist, kontinuierlich kleine, klug geplante Maßnahmen umzusetzen, wird langfristig mehr erreichen als durch teure Einzelaktionen", so Anja Rätzel. Die Expertin weiß, dass der Einstieg am besten über nachvollziehbare, ehrliche Wege gelingt. Im Rahmen ihrer Erfahrungen bei Edmond Rätzel hat sie mehrfach beobachtet, wie erfolgreich diese Strategien wirken können - insbesondere dann, wenn persönliche Initiative und Kundenfokus im Mittelpunkt stehen.Wer sich näher informieren möchte, kann unverbindlich den Austausch mit dem Team suchen - bei Edmond Rätzel fallen für das Erstgespräch keine Kosten an, was den Einstieg zusätzlich erleichtert.Über Anja Rätzel:Als erfahrene Strategieberaterin im Bereich Foto- und Videografie versteht Anja Rätzel, was es braucht, um erfolgreich zu sein und Wunschkunden zu gewinnen. Mit ihrem Know-how hilft sie Fotografen und Videografen, ihren Auftritt zu optimieren und mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Anjas Ziel ist es, ihren Klienten zum Erfolg zu verhelfen. 