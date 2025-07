Neuss (ots) -Zum Amazon Prime Day 2025 (http://www.amazon.de/stores/page/7C365934-3A47-4B27-95CB-A4F47FAA26F6) bietet Tineco (https://de.tineco.com/) als Experte für smarte Haushaltsreinigung eine Auswahl seiner innovativsten Geräte zu exklusiven Sonderpreisen an. Im Mittelpunkt stehen dabei die neuesten Modelle der FLOOR ONE- und PURE ONE-Serien, sowie das intelligente Teppichreinigungsgerät CARPET ONE Cruiser. Ob kabellose Flexibilität, intelligente Sensorik oder vollautomatische Selbstreinigung: Tineco vereint modernste Technologie für die gründliche Reinigung aller Bodenarten und mit den attraktiven Angeboten ist für jeden Haushalt das passende Reinigungsgerät dabei:Die Prime Day Deals im Überblick:- FLOOR ONE STRETCH S6 für 349EUR (UVP 599 EUR)- FLOOR ONE S7 Stretch Ultra für 419EUR (UVP 699 EUR)- FLOOR ONE S9 Artist für 599EUR (UVP 899 EUR)- PURE ONE STATION 5 Plus für 359EUR (UVP 459 EUR)- CARPET ONE Cruiser für 559EUR (UVP 699 EUR)Für alle Sparfüchse: Mit dem Rabattcode TINPRIME25 können zusätzlich zum Prime Day Aktionspreis bis zu 6% Preisnachlass gewährt werden.FLOOR ONE STRETCH S6: Kompakte Power für maximale BewegungsfreiheitDer FLOOR ONE STRETCH S6 punktet mit schlankem Design und beeindruckender Technik: Das innovative 180° Lay-flat Design in Kombination mit dem ultraflachen Gehäuse (nur 13 cm Höhe) ermöglicht eine gründliche Reinigung selbst in engen Bereichen und unter Möbeln. Die integrierte iLoop Smart Sensorik erkennt automatisch den Grad der Verschmutzung und passt Saugleistung sowie Wasserzufuhr in Echtzeit an - für effiziente Ergebnisse bei minimalem Aufwand. Mit seiner leichten Bauweise, der automatischen Selbstreinigung und dem geringen Platzbedarf ist der STRETCH S6 die ideale Lösung für urbane Haushalte mit hohen Ansprüchen.Den FLOOR ONE STRETCH S6 gibt es zum Amazon (https://bit.ly/3ZBPILf) Prime Day für nur 349 Euro. Das ist eine Ersparnis von 250 Euro bzw. 42 Prozent.FLOOR ONE S7 Stretch Ultra: Intelligente Rundum-Reinigung auf Premium-NiveauDer FLOOR ONE S7 Stretch Ultra vereint hohe Reinigungsleistung mit maximalem Komfort: Dank der HyperStretch-Technologie erreicht das Gerät selbst schwer zugängliche Stellen. Durch das 180° Lay-flat Design lässt sich das Gerät mühelos vollständig auf 180° Grad neigen und ermöglicht so eine einfache Handhabung unter nahezu jedem Sofa, Schrank oder in engen Räumen. Die Selbstreinigungsfunktion und automatische Trocknung machen den S7 Stretch Ultra zum nahezu wartungsfreien Haushaltshelfer, denn der FlashDry-Prozess, der das Gerät und alle Komponenten innerhalb von nur 5 Minuten effizient trocknet, wurde mit einer Temperaturerhöhung auf 85 Grad Celsius optimiert. Dadurch wird die Bildung von Gerüchen und Bakterien verhindert und die Hygiene verbessert.Zum Amazon (https://bit.ly/3TpfJtA) Prime Day gibt es den FLOOR ONE S7 Stretch Ultra für 419 Euro. Das ist eine Ersparnis von 280 Euro bzw. 40 Prozent.FLOOR ONE S9 Artist: Stil trifft ReinigungsintelligenzMit seiner edlen Optik und technisch ausgereiften Ausstattung ist der FLOOR ONE S9 Artist ein Blickfang mit inneren Werten. Das Gerät kombiniert iLoop-gestützte Reinigung, starke Saugleistung und ein innovatives LED-Display für maximale Kontrolle. Das elegante Design trifft auf ein leises, effizientes Reinigungssystem, welches ideal für designaffine Nutzerinnen und Nutzer ist, die keine Kompromisse bei Funktion und Stil eingehen wollen. Das elegante, ultra-dünne Gerätedesign sorgt in Verbindung mit der SmoothDrive-Bewegungstechnologie für ein außergewöhnlich flexibles Handling, das 360°-Manövrierbarkeit ermöglicht. Der ergonomisch gestaltete Griff und die optimierte Gewichtsverteilung erleichtern die Bedienung spürbar. Besonders hervorzuheben ist das Selbstreinigungssystem: Die S9 Artist-Serie bietet mit der 85 °C FlashDry-Technologie ein automatisches Wasch- und Trockensystem für die Bürstenrolle, das Hygiene und Komfort gleichermaßen garantiert.Der FLOOR ONE S9 Artist ist zum Prime Day für nur 599 Eurobei Amazon (https://bit.ly/3HI3FkG) erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 300 Euro bzw. 33 Prozent.PURE ONE STATION 5 Plus: Vollautomatischer Allrounder für jedes ZuhauseDer PURE ONE STATION 5 Plus ist die Antwort auf den Wunsch nach kabelloser Freiheit und automatischer Pflege. Die smarte 3-in-1 Reinigungsstation übernimmt nicht nur das Laden, sondern auch das Entleeren, Aufladen und Trocknen. Dabei verwendet sie ein 6-stufiges Filtersystem und verfügt über einen 2,5 Liter Schmutzbehälter. Dank kraftvoller 175 Watt Saugleistung und einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten entfernt das Gerät zuverlässig selbst tiefsitzenden Schmutz - für eine gründliche Reinigung in einem Durchgang. Die iLoop Smart Sensorik erkennt in Echtzeit den Grad der Verschmutzung und passt die Leistung dabei präzise an.Zum Amazon (https://bit.ly/4kCiweW)Prime Day gibt es die PURE ONE STATION 5 Plus für 359 Euro. Das ist eine Ersparnis von 100 Euro bzw. 22 Prozent.CARPET ONE Cruiser: Tiefenreinigung für Teppiche und PolsterDer CARPET ONE Cruiser wurde speziell für die Tiefenreinigung von Teppichen und Polstermöbeln entwickelt. Die Heißwasser-Technologie, kombiniert mit starker Saugkraft und intelligenter Steuerung, entfernt selbst tiefsitzenden Schmutz, Flecken und Bakterien. Das Gerät bietet verschiedene Reinigungsmodi und eine intuitive Benutzerführung. Ausgestattet mit einer starken Saugleistung von bis zu 130 Watt entfernt er auch tiefsitzenden Schmutz zuverlässig aus den Fasern. Dank der SmoothPower-Technologie mit drei Leistungsstufen und bidirektionalen Hilfsrädern lässt sich der CARPET ONE Cruiser mühelos auf den unterschiedlichsten Teppicharten führen. Der integrierte Ultra-Heizungs-Trocknungsmodus nutzt 75 °C heiße Luft, um die Trockenzeit im Vergleich zu herkömmlichen Geräten, um bis zu 50 Prozent zu verkürzen. Auch hier sorgt das FlashDry-System dafür, dass das Gerät nach einem zweiminütigen Spülvorgang für Bürste, Einlass und Walzenabdeckung und anschließendem Trockenvorgang schnell wieder einsatzbereit ist.Der CARPET ONE Cruiser kostet zum Amazon (https://bit.ly/45rjgih) Prime Day nur 559 Euro. Das ist eine Ersparnis von 140 Euro bzw. 20 Prozent.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln. 