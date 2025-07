Augsburg (ots) -Der Name ist neu, das Ziel bleibt dasselbe: Aus BNB Pro Hosting wird ab sofort Gastgeben.de. Gestartet als Onlinekurs für Airbnb- und Ferienwohnungsvermietung, hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren zu einer umfassenden Anlaufstelle für moderne Gastgeber entwickelt. Der neue Markenauftritt macht genau das sichtbar, denn heute geht es längst nicht mehr nur um eine Plattform: Gastgeben.de unterstützt Menschen in ganz Deutschland dabei, aus ihrer Idee ein echtes Geschäftsmodell zu entwickeln - ob mit Ferienwohnungen, Serviced Apartments oder ganzen Hotels.Gründer und Geschäftsführer Hendrik Kuhlmann: "Die Welt der Beherbergung hat sich stark verändert. Was früher vor allem private Vermietungen über Airbnb waren, ist heute ein vielseitiger und professioneller Wirtschaftszweig. Gastgeber, die erfolgreich sein wollen, brauchen jetzt Know-how, Systeme und starke Partner. Genau das bieten wir, unter einem Namen, der sagt, worum es geht: Gastgeben.de (http://gastgeben.de). Die Marke steht für eine moderne, praxisnahe und digital gedachte Hospitality-Beratung, die Gastgeber beim Aufbau und Wachstum ihres Business begleitet."Das Unternehmen startete im Herbst 2020 mit einem ersten Onlinekurs unter dem Label BNB Pro Hosting. Aus dem digitalen Kursformat entwickelte sich schnell ein ganzheitliches Trainings- und Beratungskonzept, das heute eine breite Zielgruppe anspricht: von Einsteigern über Selbstständige bis hin zu Unternehmern, die ganze Apartmenthäuser oder Hotels betreiben. Insgesamt wurden seit dem Start über 2.000 Kunden beraten, viele davon über Jahre hinweg. Einige erzielen heute bereits sechsstellige Monatsumsätze. Begleitet wird dieser Erfolg durch regelmäßige Coachings, persönliche Standorttermine und digitale Trainingsmodule. Auch Hoteliers zählen inzwischen zu den Teilnehmenden, insbesondere aufgrund der Expertise des Unternehmens im Bereich Digitalisierung.Parallel zur Beratungsarbeit hat sich auch der eigene Beherbergungsbetrieb von Hendrik Kuhlmann unter dem Label BRIGHT stark weiterentwickelt. Was einst mit wenigen Ferienwohnungen begann, ist heute ein deutschlandweiter Hospitality-Betrieb mit über 130 Einheiten, darunter Serviced Apartments, Boardinghäuser und Hotels. Ein eigenes Franchise-System für Gastgeber wurde ebenfalls erfolgreich etabliert."Wir betreiben nicht nur Beratung - wir sind selbst jeden Tag im Gastgeber-Alltag unterwegs. Unsere Kunden profitieren davon, dass wir aus eigener Erfahrung sprechen: mit echten Objekten, echten Gästen und echten Herausforderungen. BNB Pro Hosting war ein wichtiger Anfang für uns - aber heute geht es um mehr. Mit Gastgeben.de zeigen wir, dass modernes Gastgeben weit über Airbnb hinausgeht. Es ist ein ernstzunehmendes Business - und genau dafür bieten wir die richtigen Strategien, Systeme und Impulse", sagt Hendrik Kuhlmann abschließend.Weitere Informationen und ein kostenfreies Erstgespräch unter: www.Gastgeben.de (http://www.gastgeben.de/)Pressekontakt:Gastgeben.deHendrik Kuhlmannhttps://www.gastgeben.deinfo@gastgeben.dePressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Gastgeben.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180143/6066850