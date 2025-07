Celero Ventures, eine neue Risikokapitalgesellschaft, die von den erfahrenen Software-Unternehmern Dave Wyatt und Nick Cochran gegründet wurde, sammelt derzeit ihren ersten Fonds in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, um in Start-ups in der Frühphase in Großbritannien und Europa zu investieren. Der Fonds, der bereits zu 25 gezeichnet ist, richtet sich an Unternehmen in der Pre-Seed- und Seed-Phase, die KI- und Dateninfrastrukturen der nächsten Generation entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250701860514/de/

Nick Cochran and David Wyatt (right) Founders of Celero Ventures

Celero Ventures mit Sitz in London lädt Kommanditisten (LPs) ein, sich seiner Mission anzuschließen, herausragende technische Gründer zu unterstützen und ihnen den Weg zu Produkt-Markt-Passung und skalierbarem Wachstum zu ebnen.

Wyatt und Cochran verbinden auf einzigartige Weise umfassende Erfahrung in der Markteinführung (GTM) mit Führungsqualitäten im Start-up-Bereich. Gemeinsam haben sie dazu beigetragen, MuleSoft und Databricks zwei der erfolgreichsten Unternehmen für Unternehmenssoftware des letzten Jahrzehnts zu skalieren. Ihre Erfahrung im Aufbau und in der Leitung von Vertriebsteams in Europa und Nordamerika bildet die Grundlage für den "Operator First"-Investitionsansatz von Celero.

"Unser Ziel ist es, Gründern das zu bieten, was wir uns zu Beginn unserer Karriere gewünscht hätten: praktische, erfahrene Unterstützung von Personen, die GTM von Grund auf aufgebaut und skaliert haben", erklärte Wyatt. "Wir sammeln diese Mittel, um diese Teams frühzeitig zu unterstützen wenn die Umsetzung, Schnelligkeit und strategische Klarheit am wichtigsten sind."

Der Fonds wird in 20 bis 25 Unternehmen investieren, vor allem in Großbritannien und Europa, mit Schwerpunkt auf KI, Datentools und Infrastruktursoftware. Celero hat bereits erste Investitionen getätigt, darunter die Leitung einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde für ein technisches Gründungsteam, das eine neuartige KI-Infrastruktur aufbaut.

Wyatt und Cochran haben den Fonds persönlich verankert und damit die langfristige Ausrichtung sowohl auf die Gründer als auch auf die Investoren gestärkt.

"Wir investieren nicht nur Kapital, sondern auch Kompetenz", erklärte Cochran. "Wir arbeiten eng mit Gründern zusammen, um Strategien für Segmentierung, Personalbeschaffung, Preisgestaltung und wiederholbares Wachstum zu entwickeln also genau die Bereiche, in denen wir selbst umfangreiche Erfahrungen gesammelt haben."

Eines der ersten Portfoliounternehmen von Celero, Catio, setzt diesen Ansatz bereits erfolgreich um.

"Dave und Nick haben uns dabei unterstützt, unseren GTM-Motor zum Laufen zu bringen", erklärte Boris Bogatin, CEO von Catio. "Sie bieten präzise Einblicke, praktische Unterstützung und ein echtes Gefühl der Partnerschaft. Sie sind genau die Investoren, die man sich wünscht, wenn sich die Dinge schnell entwickeln und viel auf dem Spiel steht."

Die Strategie von Celero basiert auf der Überzeugung, dass eine starke kommerzielle Umsetzung oft den entscheidenden Faktor für den Erfolg in der Anfangsphase darstellt insbesondere für technische Gründungsteams. Der Fonds soll diese Lücke schließen, indem er sowohl Kapital als auch hochrelevante operative Unterstützung bereitstellt.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, baut jedoch ein geografisch vielfältiges Portfolio in ganz Europa auf. Sein Schwerpunkt liegt auf Gründern, die die Infrastruktur und Anwendungen aufbauen, die den AI-nativen Unternehmensstack definieren werden.

Howard Dawber, Deputy Mayor of Business Growth, erklärte: "Es ist erfreulich zu sehen, dass London seine Position als weltweit führender Standort für Technologie erneut festigt, indem das in London ansässige Unternehmen Celero Ventures seine Investitionen in Start-ups in Großbritannien und Europa ausweitet. Diese Investition wird für Start-ups in ihrer Anfangsphase eine entscheidende Rolle spielen, da sie in einer kritischen Phase sowohl finanzielle Mittel als auch operative Unterstützung bereitstellt. Europa verfügt über herausragende Talente im Bereich KI und Dateninfrastruktur, und ich bin gespannt darauf zu sehen, wie die Unterstützung von Celero Unternehmen, die sich in dieser Branche etablieren, weiter voranbringen wird."

"Europa ist die Heimat erstklassiger technischer Fachkräfte", erklärte Wyatt. "Was viele dieser Teams benötigen, ist eine präzisere und frühzeitigere Unterstützung bei der Markteinführung. Das ist es, was wir bieten und wir suchen LPs, die an dieselbe Chance glauben."

Janet Coyle CBE, Managing Director von Grow London bei London Partners, erklärte: "Hier in der Hauptstadt profitieren Investoren und Gründer gleichermaßen von einer einzigartigen Mischung aus weltweit führenden Talenten, unübertroffenem Marktzugang und einer Lebensqualität, die ihresgleichen sucht." Von der Energie unserer Tech-Communities bis hin zu den globalen Netzwerken, die sich über die Stadt und Canary Wharf erstrecken, bietet London Risikokapitalgebern und Fonds ein Tor zu Europa und darüber hinaus. Es ist nicht überraschend, dass immer mehr Investoren London zu ihrer Heimat machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Celero Ventures, die hier in London die nächste Generation von Innovatoren im Bereich KI und Infrastruktur unterstützen."

Celero Ventures befindet sich derzeit in Gesprächen mit Family Offices, vermögenden Privatpersonen und institutionellen Investoren, die an einer Partnerschaft für die nächste Welle der Software-Innovation interessiert sind zusammen mit einem Team, das über umfassende operative Erfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz verfügt.

Weitere Informationen zu einer Beteiligung an dem Fonds finden Sie unter celeroventures.com oder wenden Sie sich direkt an das Team.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250701860514/de/

Contacts:

David Wyatt David@celeroventures.com +44 7979 542753