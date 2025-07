Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche werden verschiedene wichtige Daten veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Aufgrund der jüngsten Hinweise des FED-Vorsitzenden Powell auf die gestiegene Unsicherheit dürfte sich die FED wahrscheinlich vorerst zurückhalten. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) seien jedoch seit jeher gespalten und zwei Gouverneure seien offen für eine Zinssenkung bereits im Juli. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...