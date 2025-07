Paukenschlag am US-Kryptomarkt. Die Fondsanbieter REX Shares und Osprey Funds bringen am kommenden Mittwoch den ersten Krypto-ETF mit Staking-Funktion in den Vereinigten Staaten an den Start. Das Produkt wird den Kurs von Solana abbilden und Anlegern zusätzliche Renditen aus dem Staking der Coins bieten."Am kommenden Mittwoch: Der allererste gestakte Krypto-ETF in den USA!", kündigte die Firma REX Shares am Montag auf der Plattform X an.Dieser Schritt erfolgt in einem zunehmend kryptofreundlichen ...

