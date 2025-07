EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

Medienmitteilung

naoo-Tochter Kingfluencers stärkt Ertragskraft Kingfluencers erzielt im ersten Halbjahr wieder einen positiven operativen Cashflow

Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 um 5.3% auf CHF 5.93 Mio. gesteigert

Vertrieb auf medienstarke Branchen ausgerichtet mit hohem Wachstumspotenzial

Performanceprogramm bringt nachhaltige Kostenersparnis von CHF 0.6 Mio. p.a.

Digitalisierung und Neustrukturierung in der Verwaltung zeigen ebenfalls Wirkung

Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum geschaffen Zürich, 01. Juli 2025 - Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU), Betreiberin der einzigartigen Social-Media-App naoo, berichtet über eine positive wirtschaftliche Entwicklung ihrer Tochtergesellschaft Kingfluencers AG: Sie erzielte im ersten Halbjahr 2025 wieder einen positiven Cashflow aus dem operativen Geschäft. Die Altlasten aus dem vergangenen Geschäftsjahr 2024 wurden mit CHF 1.2 Mio. abgegrenzt, welche die naoo AG einbringt. Mit der bereits geleisteten Einlage von CHF 0.75 Mio. ist der Grossteil dieser finanziellen Verpflichtung aus der Kingfluencers-Übernahme erfüllt. Die verbleibenden CHF 0.45 Mio. werden bis Ende des Jahres eingebracht - danach fällt die zusätzliche Cashbelastung vollständig weg. Der schnelle operative Erfolg von Kingfluencers ist auch das Resultat einer konsequent umgesetzten Neuausrichtung. Im Rahmen des im Dezember 2024 angestossenen Performance-Programms, das unter neuer Geschäftsleitung konsequent umgesetzt wurde. Es ist geprägt von organisatorischen und strukturellen Optimierungen und der strategischen Fokussierung auf das Kerngeschäft Influencer-Marketing und Kampagnenmanagement. Die Teamgrösse wurde mit Schwerpunkt auf Marketing und New Services insgesamt um rund 15 Prozent verschlankt, gleichzeitig wurden die für das weitere Wachstum strategisch wichtigen Bereiche gestärkt. Der Bezug neuer, zentral gelegener Büroräumlichkeiten ermöglichte eine Reduktion der Bürokosten um ebenfalls rund 15 Prozent. Ebenfalls angestossen wurde ein umfassendes Projekt zur Neuorganisation der administrativen Abläufe im Bereich Finance, Administration und Back-Office in Verbindung mit fortschreitender Digitalisierung. Die gesamten erwarteten Einsparungen belaufen sich auf CHF 0.6 Mio. pro Jahr bei gleichzeitiger Erhöhung der Transparenz und Steuerbarkeit. 30-40 Prozent der Ersparnis werden bereits im laufenden Jahr zu sehen sein. Neben den Optimierungen auf der Kostenseite war die dynamische Geschäftsentwicklung ein weiterer wichtiger Treiber dieser positiven Entwicklung. So konnte ein erfreuliches Umsatzwachstum bei mehreren Grosskunden realisiert werden - insbesondere in den Bereichen Konsumgüter, Lebensmitteleinzelhandel und Lebensmittelindustrie. Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Halbjahr 2024 um 5.3 Prozent auf CHF 5.93 Mio. Auch das Marktumfeld im DACH-Raum zeigt starkes Momentum: Für das Jahr 2025 wird laut Influencer Marketing Benchmark Report 2025 von Influencer Marketing Hub ein Marktvolumen von über EUR 1.3 Milliarden erwartet - mit jährlichen Wachstumsraten zwischen 12 und 15 Prozent. Ein zusätzlicher Hebel liegt in der vertrieblichen Neuausrichtung. Bis anhin waren über 50% der Unternehmen mit den grössten Werbebudgets in der Schweiz noch nicht im Fokus der Vertriebsanstrengungen. Nun wurde der Vertrieb gezielt auf genau diese Kundensegmente fokussiert. Dies lässt ein erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum erkennen -durch gezielte Neukundengewinnung und nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen. Chris Bitzer, CEO der Kingfluencers AG, erklärt: "Die Ertragsstärkung in diesem Umfang ist das Ergebnis harter Arbeit, klarer Prioritäten und eines entschlossenen Teams. Wir haben uns auf unser Kerngeschäft fokussiert, unnötige Komplexität abgebaut und mit viel Disziplin umgesetzt. Dass das Geschäft operativ wieder cashflow-positiv ist und wir gleichzeitig das Vertrauen führender Marken weiter ausbauen konnten, zeigt, wie tragfähig unser neues Fundament ist." Gregor Doser, Managing Director DACH der naoo AG und Chief Commercial Officer der Kingfluencers AG, kommentiert: "Wir haben unsere vertrieblichen Ressourcen dort konzentriert, wo die grössten Mediaspend-Budgets liegen. Dass bislang nur die Hälfte unserer Kunden in diesen Segmenten angesiedelt war, zeigt das unausgeschöpfte Potenzial. Genau hier setzen wir jetzt an - mit deutlich schärferer Positionierung, gezieltem Zugang zu relevanten Entscheidern und einem Team, das konsequent in Talent investiert und immer näher an die Bedürfnisse der KundInnen rückt." Kingfluencers ist heute fester Bestandteil des naoo-Ökosystems und ergänzt die Plattform durch globale reichweitenstarke Influencer-Netzwerke und eine datenbasierte Kampagnenlogik. Die Voraussetzungen für weiteres Wachstum - sowohl in der Schweiz als auch im deutschsprachigen Ausland - sind damit geschaffen. Über naoo Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com . Über Kingfluencers Kingfluencers AG ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing mit Hauptsitz in Zürich und Teil der naoo Group. Seit 2016 hat sich das Unternehmen als Schlüsselpartner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen umsetzen möchten. Dabei kombiniert Kingfluencers Performance Marketing mit kraftvollem Storytelling über alle relevanten Kanäle hinweg. Mit einem starken Netzwerk von 3.000 Influencern, einer eigenen KI-gestützten Kampagnenplattform und einem ergebnisorientierten, datenbasierten Ansatz hat Kingfluencers über 2.100 erfolgreiche Kampagnen in der DACH-Region umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde Kingfluencers Teil der naoo Group - mit dem Ziel, die Zukunft von Social Media in der Schweiz und darüber hinaus aktiv mitzugestalten. Kontakt: Medien und Investoren Karl Fleetwood, Head of Operations, karl.fleetwood@naoo.com Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

Fax: +49 (0) 69 905505-77

Mobil: +49 (0) 178 2060388

E-Mail http://www.edicto.de Benutzerinnen und Benutzer Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com



