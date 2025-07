Heilbronn (ots) -Solarstrom muss kein Großprojekt mehr sein: Immer mehr Menschen starten die private Energiewende direkt am Balkon oder an der Hauswand. Mini-Solaranlagen kosten weniger, als viele denken - und helfen sofort beim Sparen.Große Wirkung mit kleiner TechnikDie Energiewende war lange ein abstrakter Begriff - verbunden mit Großkraftwerken, politischen Entscheidungen und Milliardeninvestitionen. Doch 2025 zeigt sich immer deutlicher: Der Wandel findet längst im Kleinen statt. Auf Balkonen, in Innenhöfen, auf Garagen."Balkonkraftwerke sind der einfachste Weg, die Energiewende ins eigene Zuhause zu holen", sagt Michael Pfäffle, Geschäftsführer von balkonkraftwerk-fachhandel.de. "Und das Beste: Es ist viel günstiger, als viele glauben."Einstieg schon ab rund 400 EuroEin einfaches Komplettset - bestehend aus ein oder zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter und Halterung - kostet je nach Leistung und Qualität zwischen 400 und 600 Euro. Das entspricht in etwa dem Preis eines gebrauchten Smartphones - bringt aber echte, nachhaltige Einsparungen über viele Jahre.Dank der aktuellen Regelung zur Umsatzsteuerbefreiung für Solartechnik und zahlreichen Förderprogrammen in Städten und Bundesländern sinkt die Einstiegshürde nochmals deutlich. In vielen Fällen erhalten Verbraucher:innen 200 bis 400 Euro Zuschuss, sodass die effektiven Anschaffungskosten sogar unter 100 Euro liegen können.Rechenbeispiel: So schnell rechnet sich dasEin durchschnittliches Balkonkraftwerk produziert 890 bis 1100 kWh Strom pro Jahr. Dabei lassen sich bei einem herkömmlichen Balkonkraftwerk etwa 30 % des erzeugten Stroms direkt selbst nutzen. Mit einem Speicher erhöht sich der Eigenverbrauch auf bis zu 100 % - dadurch ist eine jährliche Ersparnis von 107 bis 466 Euro bei aktuellen Strompreisen möglich.-> Nach zwei bis fünf Jahren ist die Anlage amortisiert - danach spart sie bares Geld, und das über Jahrzehnte hinweg."Das ist eine Investition, die sich wirklich lohnt", so Pfäffle.Für Eigentümer und Mieter:innenEntscheidend: Auch Menschen ohne Eigenheim können mitmachen. Die Anlagen lassen sich einfach am Balkongeländer befestigen und über eine normale Steckdose anschließen. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. In vielen Fällen genügt eine einfache Zustimmung der Vermietung - und schon kann der eigene Solarstrom fließen."Die Energiewende darf kein Luxus sein", sagt Michael Pfäffle. "Unser Ziel ist es, jedem Menschen egal ob Studierende, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner oder Mieterinnen und Mieter - den Zugang zu bezahlbarem Solarstrom zu ermöglichen."Beratung statt Fachchinesischbalkonkraftwerk-fachhandel.de bietet nicht nur die passende Technik, sondern auch individuelle Beratung, leicht verständliche Anleitungen und Unterstützung bei der Förderantragstellung. Ziel ist, den Einstieg so einfach wie möglich zu machen."Wer Solarstrom will, soll nicht erst einen Ingenieursabschluss machen müssen. Es braucht Klarheit, Fairness und einfache Lösungen."Über das Unternehmen:balkonkraftwerk-fachhandel.de ist ein unabhängiger Anbieter für steckerfertige Solaranlagen und Zubehör. Mit Beratung, Förderwissen und flexibler Finanzierung will das Unternehmen die Energiewende für alle zugänglich machen - unabhängig von Wohnform oder Budget.Pressekontakt:Albert Pfäffle GmbHPatrick Seegerinfo@pfaeffle-heilbronn.de+49 7131 59488-02Original-Content von: Albert Pfäffle GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180203/6066895