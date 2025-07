Emittent / Herausgeber: Deepki / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

DEEPKI BAUT PRÄSENZ AUF DEM US-MARKT AUS: NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR DIE GLOBALE IMMOBILIENWIRTSCHAFT



01.07.2025

Berlin - 1. Juli 2025 - Deepki, die führende SaaS-Plattform für Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche, kündigt heute den Ausbau ihrer Präsenz in den Vereinigten Staaten an. Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage amerikanischer Immobilienakteure nach effektiven Lösungen für Risikomanagement sowie Umwelt- und Finanzperformance, insbesondere vor dem Hintergrund eines zunehmend unsicheren politischen und geopolitischen Umfelds.



Strategische Partnerschaft mit CBRE Property Management als Sprungbrett

Im Mai 2023 ging Deepki eine globale strategische Partnerschaft mit CBRE Property Management ein, dem weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen und Investitionen im Bereich Gewerbeimmobilien, bekannt für seinen konsequent kundenorientierten Ansatz und seine Innovationskraft. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Investoren weltweit die Deepki-Plattform für alle von CBRE PM verwalteten Vermögenswerte bereitzustellen und so den Wandel hin zu einer nachhaltigeren und zugleich rentableren Immobilienbewirtschaftung zu beschleunigen.

Aktuell setzt CBRE die SaaS-Lösung von Deepki zur Nachverfolgung der von ihnen verwalteten Vermögenswerte im Vereinigten Königreich ein. Nun wird die Lösung auf alle von CBRE verwalteten Vermögenswerte in Kontinentaleuropa ausgeweitet. Langfristig ist auch eine Ausweitung auf den amerikanischen Kontinent und den pazifischen Raum vorgesehen, um eine weltweite Nutzung der Plattform zu ermöglichen.



Deepki etabliert sich auf dem US-Markt

Die Partnerschaft mit CBRE PM bildete den Grundstein für das dynamische Wachstum von Deepki in den Vereinigten Staaten. Inzwischen beschäftigt Deepki ein Team von rund zehn Mitarbeitern in seinen Büros in New York und Seattle. Dabei trägt der US-Markt mittlerweile maßgeblich zum weltweiten Umsatz von Deepki bei. Aktuell betreut Deepki über 50 der 150 größten Immobilieninvestoren weltweit, davon ein Großteil mit Sitz in den USA, wodurch Deepki seine internationale Marktposition deutlich stärkt.



Wachsender Markt trotz komplexen wirtschaftlichen Umfelds

Vor dem Hintergrund einer komplexen Wirtschaftslage und zunehmender Unsicherheiten positioniert sich Deepki als verlässlicher Partner für Immobilieninvestoren, mit einem klaren Fokus auf das proaktive Management von Klima-, Wirtschafts- und Versicherungsrisiken. Die Vereinigten Staaten sind verstärkt von extremen Wetterereignissen betroffen, was für Immobilienbesitzer erhebliche finanzielle Risiken birgt. Gleichzeitig beeinflusst die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit den Wert von Immobilien sowie die Rentabilität von Investitionen stark. Hinzu kommen Herausforderungen im Versicherungsschutz: In einigen Bundesstaaten gefährden etwa stark steigende Prämien die wirtschaftliche Tragfähigkeit - so sind die durchschnittlichen Versicherungsprämien für Immobilienbesitzer in Florida zwischen 2019 und 2023 um fast 60 Prozent gestiegen.



Angesichts dieser Entwicklungen unterstützt die Deepki-Plattform Akteure der Immobilienbranche dabei: Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und zu mindern

den Wert von Vermögenswerten durch Tools zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Senkung der Betriebskosten zu optimieren,

die sich ständig ändernden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen,

Investitionspläne umzusetzen, um die Nachhaltigkeit ihrer Vermögenswerte zu stärken und gleichzeitig die Kapitalrendite zu maximieren.

Vincent Bryant, CEO und Mitbegründer von Deepki, erklärt: "Unsere Mission ist es, einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten und Immobilienakteure dabei zu unterstützen, Risiken zu minimieren und die Performance ihrer Vermögenswerte zu steigern. Die Vereinigten Staaten, als weltweit größter Immobilienmarkt, sind für uns daher ein logischer und bedeutender Schritt in unserer internationalen Expansion. Trotz der aktuellen politischen und geopolitischen Lage bleibt das Thema Nachhaltigkeit für viele Marktteilnehmer in den USA ein zentrales Anliegen. Wir beobachten zwar eine veränderte Rhetorik, jedoch keine Abkehr von langfristig ausgerichteten Nachhaltigkeitsstrategien."



Über Deepki

Deepki ist die führende und vertrauenswürdigste Plattform für Nachhaltigkeit im Immobiliensektor. Das Unternehmen unterstützt derzeit über 500 Kunden und mehr als 50.000 Nutzer und überwacht über seine Plattform ein verwaltetes ESG-Vermögen von über 4 Billionen Euro (AUM) in mehr als 80 Ländern. Deepki beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und hilft seinen Kunden, ihre CO2-Emissionen in mehr als 60 Anlageklassen zu reduzieren. Das Unternehmen unterstützt Kunden wie Generali Real Estate, KKR, PGIM, SwissLife Asset Managers und die französische Regierung dabei, die ESG-Performance von Vermögenswerten zu verbessern und den Vermögenswert zu maximieren, während gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt und der Zugang zu Kapital erleichtert wird.

Im März 2022 sammelte Deepki in einer Serie-C-Finanzierungsrunde 150 Millionen Euro ein. Seitdem hat Deepki strategische Übernahmen getätigt, darunter Fabriq und die SaaS-Lösung Nooco für verkörperten Kohlenstoff, und globale Partnerschaften mit CBRE und PGIM Real Estate aufgebaut. Als Marktführer und vertrauenswürdigste ESG-Plattform auf dem Markt veröffentlicht Deepki jedes Jahr einen einzigartigen ESG-Index in Europa . Das Unternehmen hat vor kurzem die ISAE 3000-Zertifizierung erhalten, die die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit seiner Datenerhebung garantiert, sie vollständig überprüfbar macht und die gleichen hohen Qualitätsstandards wie bei der Finanzberichterstattung bietet.



Weitere Informationen über Deepkis ESG One Platform finden Sie unter deepki.com.







Pressekontakt

Dr. Andreas Jaensch

E-Mail: deepki@newmark.de

Tel.: +49 69 944180-15

NewMark Communications









