Frankfurt (ots) -Am 1. Juli 1975 wurde die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) gegründet. Seitdem schlägt das Unternehmen Kapitel um Kapitel einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte auf. Die DVAG ist nicht nur Vorreiter in der Branche und mit über 2,5 Milliarden Euro Umsatz seit Jahren Deutschlands Marktführer und Innovationstreiber. Erfolg hat bei der DVAG vor allem auch etwas mit persönlicher Haltung und gemeinsamen Werten zu tun. Anlässlich des 50-jährigen Unternehmensjubiläums hat das Familienunternehmen, das seit 2014 in zweiter Generation von Andreas Pohl geführt wird, abermals ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung gesetzt. Es spendete eine Million Euro für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. "Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gemeinsam mit meiner Familie und mir das 50-jährige Jubiläum unserer Deutschen Vermögensberatung feiern. Das Gefühl der Verbundenheit berührt mich sehr. Es ist uns wichtig, füreinander einzustehen. Wir wollen auch weiterhin aktiv helfen und Gutes tun. Unsere Spende ist ein Zeichen für mehr Miteinander und Solidarität in der Gesellschaft", so Andreas Pohl anlässlich der Scheckübergabe im Rahmen des Jubiläumsfestes in Frankfurt vor 42.000 Gästen.DVAG hilft e. V. mit großem Engagement in den RegionenSoziales Engagement hat bei der DVAG seit Gründung einen hohen Stellenwert. Die Gründerfamilie Pohl macht sich seit jeher mit dem Familienunternehmen für andere stark, nicht nur an den Unternehmensstandorten Frankfurt und Marburg, sondern auch bundesweit. Seit fünf Jahren ist die DVAG maßgebliche Förderin des gemeinnützigen Vereins "DVAG hilft e. V.", der sich vor allem für mehr Chancengleichheit und bessere Zukunftsperspektiven von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen einsetzt. Anlässlich des Jubiläumsfests, bei dem rund 42.000 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater, ihre Familien, die Mitarbeitenden der Unternehmenszentrale sowie zahlreiche weitere Gäste das 50-jährige Bestehen der DVAG feierten, überreichte die Deutsche Vermögensberatung einen Spendenscheck in Höhe von einer Million Euro an Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL Charity, stellvertretend für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.", sowie Willi Schmid, stellvertretender Vorsitzender des Dachverbandes Tafel Deutschland. Die gemeinsame Förderung soll Organisationen unterstützen, die Frühstücks- und Verpflegungsangeboteermöglichen. Ein Teil der Spende fließt daher an Tafel Deutschland, um 2026 ein neues Förderprojekt umzusetzen. Die Deutsche Vermögensberatung ist seit 2020 Hauptpartner für Bildungsprojekte von Kindern und Jugendlichen von Tafel Deutschland und fördert zusammen mit dem Verein "DVAG hilft e. V." den Auf- und Ausbau von Bildungsprojekten bei den Tafeln. Andreas Pohl sagt abschließend: "Hilfe für andere sollte selbstverständlich sein, erst recht, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Ich freue mich sehr, dass zukünftig nicht nur Bildungsprojekte gefördert werden, sondern dass wir auch einen Beitrag zur Versorgung sozial benachteiligter Kinder leisten können. Wir werden uns weiterhin gemeinschaftlich einsetzen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen."Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten. Mehr Informationen unter: www.dvag.de.Über "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen""DVAG hilft e. V." ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung und Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft, sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt. Mehr Infos gibt es unter: www.dvag-hilft.org.