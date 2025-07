Tokio (ots/PRNewswire) --Eröffnung im Juli 2025 in Tokio, Kyoto und Osaka-Cosmos Hotel Management Co., Ltd. betreibt die Apartment-Hotelmarke MIMARU und wird am 1. Juli 2025 an 10 Standorten in Tokio, Kyoto und Osaka seine beliebten Pokemon-Zimmer wieder einführen. Diese Zimmer verschmelzen die geliebte Pokemon-Welt mit dem Aufenthaltserlebnis und wurden aktualisiert, um für einen noch eindringlicheren, familienfreundlichen Aufenthalt zu sorgen.Die 2019 eingeführten Pokemon-Zimmer sind bei in- und ausländischen Gästen gleichermaßen beliebt. Mit dieser Erneuerung entwickelt sich das Aufenthaltserlebnis unter dem Motto "Mehr Pokemon. Tieferes Eintauchen. Mehr Spaß für Familien." 100 Pokemon tauchen überall im Zimmer auf - an Wänden, Decken, in Küchen und Badezimmern - und schaffen eine spielerische und unvergessliche Umgebung für Kinder und Erwachsene.Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202506251157/_prw_PI11fl_rDE7320e.pngSpezielle Website der MIMARU-Pokemon-Zimmer: https://mimaruhotels.com/news/stay-pokemonroom/Highlights der aktualisierten Pokemon-Zimmer-100 Pokemon in einem ZimmerEin dynamisches Design lässt die Gäste in die Pokemon-Welt eintauchen, von den Wänden und Decken bis zu den Küchen und Bädern.Im Pokemon-Zimmer: https://www.instagram.com/reel/DLW0R3VzOvY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==-Riesen-Plüsch-Snorlax auf dem BettEine beruhigende und fotogene Präsenz, die jeden Aufenthalt unvergesslich macht.-Original Poke Ball-MobiliarInklusive Esstische, Geschirr und Bettwäsche, um die Pokemon-Stimmung zu verstärken.-Exklusiv für Pokemon-Zimmer gestaltete originelle ProdukteDie Gäste erhalten pro Gruppe und Reservierung ein spezielles Set von Limited-Edition-Produkten: einen Wäschesack, einen Beutel mit Kordelzug, ein kleines Täschchen und Aufkleber.Jetzt an 10 Standorten in Tokio, Kyoto und Osaka verfügbarIdeal für Gruppen- oder Familienreisende, die eine einzigartige und geräumige Unterkunft suchen.Entdecke weitere Pokemon-Unterkünfte an verschiedenen Orten: https://mimaruhotels.com/news/stay-pokemonroom/Bild2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202506251157/_prw_PI10fl_4Hj2o2RE.pngVom Team hinter den Pokemon-Zimmern"Pokemon-Zimmer heißen seit fast fünf Jahren reisende Familien willkommen und bieten fröhliche Aufenthalte und sinnvolle Verbindungen mit Japan. Um dieses Erlebnis weiter zu bereichern, haben wir eine vollständige Renovierung durchgeführt", so der Projektleiter, der die Aktualisierung der Pokemon-Zimmer leitet.Team der Pokemon-Zimmer: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202506251157/_prw_PI1fl_ri8J3jkQ.jpg"Das aktualisierte Design erweckt das Konzept des 'Wohnens mit Pokemon' zum Leben", fügte ein Teammitglied hinzu, das an der Vorbereitung des Raums beteiligt war. "Außerdem wurde ein neu gestalteter Zimmertyp mit Etagenbetten eingeführt - perfekt für Sommerurlaube, Geburtstage, Jubiläen und andere besondere Anlässe, die über das normale Reisen hinausgehen."(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.Erfahren Sie mehr über MIMARU: https://mimaruhotels.com/Alle Bilder: https://kyodonewsprwire.jp/release/202506251157?p=imagesView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mimaru-stellt-aktualisierte-pokemon-zimmer-mit-100-pokemon-vor-302495457.htmlPressekontakt:Mao Mochizuki,Corporate Planning Office,Cosmos Hotel Management Co.,Ltd.,+81-3-5444-3600,info-pr@chm.cigr.co.jpOriginal-Content von: Cosmos Hotel Management Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167367/6066905