Netzwerkinstabilität kommt global tätige Unternehmen teuer zu stehen, denn mehr als ein Viertel (28 %) von ihnen meldet Einnahmenausfälle von bis zu 5 Millionen US-Dollar aufgrund von Netzwerkausfällen oder schlechten Netzwerkleistungen. Alarmierend ist, dass weitere 23 Ausfälle von über 5 Millionen US-Dollar erlitten haben. Dies sind Ergebnisse aus einem von Expereo in Auftrag gegebenen IDC InfoBrief mit dem Titel "Enterprise Horizons 2025: Technology Leaders Priorities: Achieving Digital Agility".

Nach einer Serie von gravierenden IT-Störungen im Laufe des vergangenen Jahres, deren Spektrum von Verletzungen der Computer- und Netzsicherheit bis zu Verbindungsausfällen reicht, war fast die Hälfte (49 %) der global tätigen Unternehmen gezwungen, ihre Technologie-Infrastruktur neu zu bewerten, und 40 der global führenden Tech-Unternehmen berichten, dies habe dazu geführt, dass die Themen Netzwerkbetrieb und Konnektivität in der Prioritätenliste der Unternehmensvorstände aufgestiegen sind.

Vielleicht deshalb setzen sich der Netzwerkbetrieb und die Konnektivität inzwischen als der Technologiebereich durch, den die global tätigen Unternehmen in Bezug auf ihre finanziellen Investitionen in den nächsten 12 Monaten priorisieren werden (43 %). Dahinter folgen die Bereiche Computer- und Netzsicherheit (38 %) sowie KI (37 %). Im letzten Jahr lag die KI noch auf dem Spitzenplatz (42 %), gefolgt von der Computer- und Netzsicherheit (37 %) und vom Themenfeld Netzwerkbetrieb/Konnektivität (35 %). Dies zeigt, dass die KI nicht mehr als die Technologie mit der dringendsten Priorität angesehen wird, sondern vom Netzwerkbetrieb und der Sicherheit übertroffen wird.

Die Dringlichkeit ist begründet. Mehr als jedes vierte global tätige Unternehmen (27 %) gibt an, dass unzulängliche Netzwerk- und Konnektivitätsleistungen seine Wachstumspläne für das kommende Jahr aktiv gefährdet. Gleichzeitig berichten 45 %, dass Einschränkungen beim Netzwerkbetrieb ihre Fähigkeit ausbremst, großmaßstäbliche Daten- und KI-Initiativen zu unterstützen. Alarmieren muss, dass gerade einmal 6 aller Unternehmen weltweit glauben, dass ihre Netzwerke vollständig darauf vorbereitet sind, KI uneingeschränkt zu unterstützen.

"Um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, geht die Konnektivität längst nicht mehr nur die IT an sie ist vielmehr ein Gebot der Geschäftsstrategie", sagte Ben Elms, CEO von Expereo. "Diese Untersuchung bestätigt, was viele Technologieführer schon jetzt aus erster Hand zu spüren bekommen: Die Konnektivität bildet heute das Rückgrat eines Unternehmens. In einer Zeit, in der sich die Unternehmen ein Rennen um die Einführung neuer KI-Lösungen liefern, muss sich die Vorstandsebene der Netzwerkleistung mit derselben Dringlichkeit widmen wie der Computer- und Netzsicherheit und der KI selbst. Tut sie das nicht, können Unternehmen einfach nicht erfolgreich sein."

Über die jeweils richtigen Fachkräfte zu verfügen, ist ebenfalls unverzichtbar für den Aufbau und die Instandhaltung der robusten Netzwerk- und Konnenktivitäts-Infrastruktur, die für den Erfolg der Unternehmen nötig sind. Allerdings deutet die Untersuchung darauf hin, dass dies womöglich leichter gesagt als getan ist.

Die Computer- und Netzsicherheit führt weiterhin die Liste der Bereiche an, in denen die Unternehmen Mühe haben, qualifizierte Fachkräfte zu finden oder zu halten (41 %), dicht gefolgt vom Netzwerkbetrieb (39 %). Daher sagen 45 der Unternehmen, sie planen, stärker auf externe Partner wie Zulieferer oder Managed-Service-Anbieter zurückzugreifen, die dazu beitragen sollen, die Qualifikationslücke im Netzwerkbetrieb zu überbrücken.

