Wien (APA-ots) - Der international erfahrene Finanzmanager Vinzenz Benedikt übernimmt

die Leitung des Bereichs Group Finance der UNIQA Insurance Group AG. Bereits 14 Jahre bei UNIQA war der 44-jährige Steirer zuletzt im internationalen Bereich für Performance Management sowie gruppenweit für Merger und Akquisitionen zuständig. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die erfolgreiche Übernahme der AXA- Gesellschaften in Polen, Tschechien und der Slowakei. Die bisherige Leiterin Group Finance Petra Umbrich widmet sich auf eigenen Wunsch neuen Herausforderungen.



"Mit Vinzenz Benedikt konnten wir eine erfahrene und

international versierte Führungspersönlichkeit für diese Schlüsselposition gewinnen - und das aus den eigenen Reihen. Vinzenz bringt fundierte Expertise in Finanzsteuerung und Transaktionen mit und wird diese nun auf Gruppenebene einsetzen, um unsere wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen unserer Wachstumsstrategie UNIQA 3.0 - Growing Impact maßgeblich mitzugestalten," freut sich Kurt Svoboda, CFO der UNIQA Insurance Group AG .



Der studierte Betriebswirt mit einem Doktorat der Universität St. Gallen ist seit 2003 in der Versicherungsbranche und nach ersten Karriere-Stationen bei der Finanzmarktaufsicht und der Zurich Insurance Group 2011 zu UNIQA gekommen, wo er seither verschiedene Führungsfunktionen im In- und Ausland bekleidet. Nebenbei ist Vinzenz Benedikt regelmäßig Vortragender an verschiedenen heimischen Universitäten.



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



