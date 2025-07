Ethereum konsolidiert weiter - wohin führt der nächste Ausbruch?

Die Ethereum-Preisentwicklung gibt seit Tagen wenig Anlass zur Euphorie. Seit dem 24. Juni bewegt sich der Kurs nahezu bewegungslos in einer engen Spanne. Weder Bullen noch Bären konnten in dieser Phase einen Vorteil ausspielen. Der aktuelle Bereich um 2.500 US-Dollar fungiert als neutraler Boden ohne klare Signale.

Im gestrigen Verlauf kam es lediglich zu einem kurzen Dip unter die 2.500er-Marke, gefolgt von einer schnellen Gegenbewegung - ohne Relevanz im größeren Zeitrahmen. Seitdem oszilliert Ethereum weiterhin im Bereich zwischen 2.490 und 2.518 US-Dollar. Auch die erhoffte bullishe Flaggenstruktur hat sich bisher nicht bestätigt. Trotz technischer Ansätze bleibt das Handelsvolumen flach - eine Bestätigung bleibt aus.

https://twitter.com/CryptoFellaTx/status/1939698740719423757

Einziges kurzfristiges Setup ergibt sich beim Durchbruch der 2.518 US-Dollar. In diesem Fall wäre eine Bewegung bis 2.560 denkbar. Doch auch hier zeigt sich das Muster der letzten Tage: jede kleine Erholung wird rasch wieder abverkauft. Erst ein überzeugender Bruch über 2.560 könnte neue Dynamik bringen, während auf der Unterseite der Bereich um 2.480 als erste Haltestelle dient - darunter droht ein Test der 2.420er-Zone.

Bitcoin gibt Richtung vor - ohne Richtung

Ethereum bleibt aktuell ein reiner Mitläufer - und folgt den Vorgaben von Bitcoin und dem Tech-Sektor. Doch auch dort fehlt es an Klarheit. Die Bitcoin-Preise zeigen eine anhaltende Seitwärtsbewegung unterhalb von 108.000 US-Dollar. Ein offenes Gap im Bereich 108.000 bis 108.200 könnte theoretisch noch angesteuert werden, doch bislang verhindern schwache Volumen und eine zurückhaltende Marktstimmung den Ausbruch.

Kanal bleibt aufrecht, Quelle: Analyse von Krypto Trading und Investing auf https://www.youtube.com/

Interessanter zeigt sich ein möglicher Short-Ansatz im Stundenchart. Hier wäre ein Szenario denkbar, bei dem es zunächst eine kleine Aufwärtsbewegung gibt, gefolgt von einem erneuten Rücksetzer in Richtung 106.000 US-Dollar. Sollte es so kommen, dürfte Ethereum unterhalb von 2.480 rutschen und den Bereich um 2.400 erneut testen.

Makroindikatoren deuten Schwäche an

Ein weiteres Warnsignal liefert der Nasdaq 100, der nach einem Short Squeeze zwar zulegen konnte, inzwischen jedoch mehrere bärische Divergenzen aufweist. Die gleitenden RSI-Werte auf 4-, 8- und Tagesbasis signalisieren eine überkaufte Lage, die in eine Korrekturphase übergehen könnte. Auch der S&P 500 hat ein ähnliches Muster hinterlassen - starke Bewegung nach oben, inzwischen aber technisch überdehnt.

Eine Korrektur in diesen Indizes - selbst wenn sie nur wenige Prozent beträgt - hätte sehr wahrscheinlich direkte Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Ethereum und Bitcoin zeigen aktuell eine enge Korrelation zu den US-Märkten. Fällt die Nasdaq zurück auf ihr vorheriges Allzeithoch, könnten auch ETH und BTC spürbar nachgeben.

Deutlich entkoppelt sind hier die Memecoins, besonders neue Projekte zeigen am Start eine ganz eigene Dynamik. So nutzen risikofreudige Investoren gerade die Möglichkeit des BTC Bull Token ($BTCBULL), welcher durch seine Verbindung an Bitcoin auch die Nummer 1 Währung in seine Systematik aufnimmt.

Start am nächsten Montag

Der Presale ist zwar offiziell abgeschlossen, doch Investoren erhalten nun eine letzte Gelegenheit, den Token zum Listing-Preis von 0,002585 US-Dollar zu erwerben - für genau sieben Tage, sechs davon verbleiben.

BTCBULL kombiniert Meme-Charakter mit echtem Bitcoin-Nutzen. Anleger erhalten automatisch BTC-Airdrops, sobald bestimmte Preiszonen - beginnend bei 150.000 US-Dollar - erreicht werden. Dazu kommt ein integrierter Burn-Mechanismus, der bei steigenden Bitcoinpreisen den Umlauf des Tokens reduziert. Dieses Modell verknüpft BTCBULL direkt mit der Performance von Bitcoin, während klassische Meme-Coins wie PEPE oder FLOKI rein spekulativ bleiben.

Mit rund 7,8 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital gehört BTC Bull Token zu den stärksten Presales des Jahres. Wer sich also noch frühzeitig positionieren will, hat nun eine der letzten Chancen, bevor der freie Handel startet. Gerade am Start sind oft Bewegungen von mehreren Hundert Prozent bei solchen Projekten keine Seltenhait.

Hier BTC Bull Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.