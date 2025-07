Munich, 1.Juli 2025 (ots/PRNewswire) -Sunshare, ein Technologieinnovator für Balkonsolarspeichersysteme, eröffnet heute offiziell die Vorbestellung für Sunshare Ray Lite - eine der am einfachsten zu installierenden Balkonsolarlösungen auf dem deutschen Markt. Sunshare Ray Lite baut auf dem Erfolg von Sunshare Ray auf und bietet ein verbessertes Installationserlebnis - wirklich einsteigerfreundlich und in nur 3 Schritten und 5 Minuten einzurichten. Mit seinem minimalistischen Design und seiner herausragenden Energieleistung definiert Sunshare Ray Lite die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit der städtischen Solaranlagen neu.In Deutschland, wo die Strompreise nach wie vor hoch sind, sind Balkonsolaranlagen eine beliebte Wahl für städtische Haushalte geworden. Dennoch haben viele Anwohner immer noch Schwierigkeiten bei der Installation und Sicherheitsbedenken. Sunshare Ray Lite begegnet diesen Herausforderungen mit Hochleistungskomponenten, einem einfachen 3-Schritt-Installationsverfahren und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen.Das System umfasst 200-W-Solarmodule mit hohem Wirkungsgrad, einen intelligenten Mikro-Wechselrichter und verstellbare Halterungen. Mit einem Spitzenwirkungsgrad der PV-Zellen von 25 % übertrifft Ray Lite herkömmliche Solaranlagen, indem es 30 % mehr Energie liefert, was zu geschätzten Einsparungen von 4.950 € über 30 Jahre führt und etwa 33 % des Strombedarfs eines typischen deutschen Haushalts deckt. Das kompakte Paneeldesign ermöglicht eine größere Anzahl von Paneelen pro Quadratmeter und maximiert so die Leistungsabgabe auf begrenztem Raum.Ray Lite wurde für Laien entwickelt und kann innerhalb von 5 Minuten installiert werden - kein Bohren erforderlich. Jedes leichte 200-W-Paneel wiegt nur 6,45 kg und ist 44,3 % kleiner als herkömmliche Paneele, so dass es leicht von einer Person getragen und installiert werden kann. Durch die Plug-and-Play-Funktionalität und den Anschluss mit nur einem Klick ermöglicht Ray Lite seinen Nutzern die Erzeugung sauberer Energie direkt von ihrem Balkon aus.Sicherheit ist in jedes Detail integriert. Die präzisionsgefertigte Halterung ist in der Breite und Höhe verstellbar und gewährleistet einen sicheren, passgenauen Sitz auf dem Balkon, ohne dass sie sich lockert. Das System ist mit einem einzigartigen anti-falling rope verstärkt und wurde getestet, um Hurrikans der Kategorie 3, 25 mm Hagel und 25 Jahren Korrosion im Freien standzuhalten. Mit der IP67/IP68-Zertifizierung ist Ray Lite für alle Wetterbedingungen geeignet.Preisgestaltung und VerfügbarkeitDie Sunshare Ray Lite kann ab dem 1. Juli auf der offiziellen Sunshare Website zum Vorzugspreis vorbestellt werden. Es wird auch während des Amazon Prime Day-Events (https://bit.ly/4jZpEku) (https://bit.ly/4jZpEku) ab dem 8. Juli erhältlich sein.Über SunshareSunshare ist ein innovatives Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von kompakten PV- und Speichersystemen spezialisiert hat und Kunden weltweit minimalistische, sichere, effiziente und intelligente Solarprodukte sowie umfassende maßgeschneiderte Lösungen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/4lgYUNmFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2719592/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sunshare-bringt-ray-lite-auf-den-markt---eine-5-minuten-balkon-solarlosung-fur-deutsche-wohnungen-302493078.htmlPressekontakt:Diana Zhang,diana@sunsharetek.comOriginal-Content von: Sunshare Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175344/6066975