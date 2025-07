München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische stellt die Leitung ihres Geschäftsfelds Mobilität neu auf: Zum 1. Juli 2025 übernimmt Dr. Philipp Scharner die Verantwortung für einen der strategisch zentralen Bereiche innerhalb des Kompositgeschäfts. Er folgt auf Andreas Buhre, der das Unternehmen mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch verlassen wird."Andreas Buhre hat in seinen mehr als 25 Jahren für die Bayerische außergewöhnliches geleistet und zuletzt das Geschäftsfeld Mobilität in den vergangenen Jahren mit viel Engagement geprägt. Für seinen Einsatz und seine Loyalität bedanken wir uns herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute - beruflich wie persönlich", sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender des Kompositversicherers BA die Bayerische Allgemeine. "Mit Philipp Scharner gewinnen wir einen klugen Kopf mit strategischem Weitblick und echter Leidenschaft für Entwicklung. Ich freue mich sehr, dass er diese wichtige Rolle übernimmt."Dr. Philipp Scharner war bislang als Vorstandsassistent tätig und begleitete insbesondere die strategische Steuerung und Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Der promovierte Volkswirt bringt fundierte analytische Fähigkeiten, ein tiefes Verständnis für Märkte und Prozesse sowie wertvolle Einblicke in das Versicherungsökosystem mit. Fähigkeiten, die besonders im Mobilitätssektor gefragt sind.Die Herausforderungen im Geschäftsfeld sind enorm: Eine anhaltend hohe Schadeninflation, steigende Reparaturkosten und komplexere Fahrzeugtechnologien erhöhen den Druck auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Neue Mobilitätsformen, digitale Ökosysteme und datengetriebene Geschäftsmodelle fordern die Branche heraus. Die Nutzung von Fahr- und Fahrzeugdaten wird dabei zunehmend zum Schlüsselfaktor - sei es für präzisere Risikobewertung, individualisierte Tarife oder smartere Schadenprozesse."Mobilität ist ein Zukunftsthema - und als Versicherer gestalten wir diese Zukunft aktiv mit. Ich freue mich, mit Philipp Scharner einen Gestalter an Bord zu haben, der nicht nur Strategie denkt, sondern auch Daten versteht und damit die richtigen Impulse für unser Geschäftsfeld setzt", sagt Dr. Annika Obermayer, Leiterin Komposit bei der Bayerischen.Auch Dr. Philipp Scharner blickt mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben: "Die Mobilitätswelt verändert sich rasant - von neuen Antrieben bis zu datenbasierten Services. Für mich ist das nicht nur ein spannendes Arbeitsfeld, sondern auch eine große Chance, gemeinsam mit einem engagierten Team neue Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen."Dr. Philipp Scharner wird direkt an Dr. Annika Obermayer berichten und die strategische Weiterentwicklung des Bereichs insbesondere im Kontext neuer Mobilitätsformen, datenbasierter Innovationen und digitaler Services verantworten.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeNick Schelchshorn, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon 0152 34689210,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/6066987