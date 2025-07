Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Umfragedaten in der Eurozone fielen in der vergangenen Woche gemischt aus, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Die Einkaufsmanagerindices für Juni hätten nach einem soliden ersten Quartal auf eine stagnierende Volkswirtschaft hingedeutet. Dagegen habe in Deutschland der ifo-Index im sechsten Monat in Folge einen zunehmenden Optimismus unter den deutschen Unternehmen bestätigt, der wahrscheinlich den bevorstehenden fiskalischen Anreizen im Land zu verdanken gewesen sei. ...

