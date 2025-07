© Foto: Jens Büttner - dpa

Die Meta-Aktie hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht. Mark Zuckerberg setzt auf Superintelligenz und lockt Top-KI-Talente von OpenAI und Scale AI mit Mega-Boni. Wie geht es jetzt weiter?Die Meta-Aktie hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht. Dies ist ein klares Signal dafür, wie stark Anleger derzeit auf das Thema Künstliche Intelligenz setzen. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs auf 747,90 US-Dollar und übertraf damit den bisherigen Höchststand vom Februar. Der Schlusskurs an der Nasdaq lag allerdings bei 738,09 US-Dollar je Anteilschein. Mit dem neuen Rekord reiht sich Meta in die Riege von Tech-Giganten wie Microsoft und Nvidia ein, deren Aktien zuletzt ebenfalls neue Höhen …