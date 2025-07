Weinfelden (ots) -NEUE KOLLEKTION '26 VON EXCELLENCE CRUISESExcellence, die Schiffsflotte der Badener Familie Twerenbold, präsentiert ihre Flussreisen '26, dem Jahr des 20-Jahr-Jubiläums. Wertvolle Frührabatte, überraschende neue Routen und Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten prägen die neue Kollektion. Die zehn Flussschiffe der Excellence-Flotte sind die beliebtesten der Schweizerinnen und Schweizer.20 Jahre Excellence! In der kommenden Saison sind zwei Dekaden vergangen, seit die Familienreederei ihr erstes Schiff, die "MS Excellence" (heute Excellence Rhône) in Dienst stellte. "Nicht wenige unserer Gäste halten uns seit 2006 die Treue - das macht uns stolz. Und wir folgen auch in Zukunft unserem Schweizer Qualitätskompass", sagt Excellence-CEO Stephan Frei. Und: Aus Excellence wird Excellence Cruises. "Zum Jubiläum haben wir unseren Markennamen ergänzt, denn 'Cruises' bringt unsere Identität als Reederei klarer zum Ausdruck", so Frei.Jung wie nie: Die neuen Excellence-Routen. Neue Kultur- und Naturtouren führen quer durch Europa: Der Luxus der Langsamkeit auf den Grand Tours und Grand Voyages, hip & historisch auf den City Cruises oder kurz & bündig mit dem Extra-Erlebniswert. Zu den neuen Routen '26 zählen:- City Cruise: Holland trifft Flandern mit der Excellence Pearl. Eine Cruise in wahre Wow-Metropolen, mit den kosmopolitischen Städten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Brüssel, dem kleinen Stadtjuwel Brügge und den schicken Flandern-Perlen Gent und Antwerpen. Highlight: Dinner auf einer ehemaligen Bohrinsel.- Grand Tour von Berlin nach Basel mit der Excellence Coral. Deutschland gestern und heute, oft anders als gedacht: Eine Cruise in die Zukunft der Mobilität bis zur Mauer-Nostalgie. Highlights: Trabi-Fahrt durch Berlin und: Anna von Münchhausen, ehemalige Redakteurin der ZEIT und Urahnin des Barons von Münchhausen ("Lügenbaron") präsentiert erstaunliche Einblicke.- Slow Cruise auf Rhein, Mosel und Saar mit der Excellence Baroness. Von Basel bis Saarlouis mit immer neuen Windungen: Die Gäste kosten prämierte Tropfen der Region, erkunden das mächtige Felsental im Herzogtum Luxemburg. Highlight: Erlebnistag mit einem der letzten Moselfischer und das spektakuläre Polygon im Saarland.- Maritime Sommer-Cruise ab/bis Amsterdam mit der Excellence Pearl. Auf kleinen Wasserwegen in Friesland und im Ijsselmeer - dorthin, wo nur kleine Flussliner kreuzen können. Highlights: Anlegen auf der Insel Terschelling im Wattenmeer mit ihren riesigen Dünenketten und Tour zum UNESCO-Welterbe Schokland, Symbol für den Kampf Hollands gegen das Wasser.Mit der neuen Excellence Crown kreuzt nun das zehnte Excellence-Schiff auf den Wasserwegen Europas, zwischen Basel und der Nordsee. Kurz nach dem Ablegen in der Werft erhielt der Hybrid-Flussliner bereits Gold-Status, das höchste Umweltzertifikat der Green Award Foundation.Das Excellence-Inklusivpaket enthält wertvolle Qualitätsleistungen: Die An- und Rückreise, der Myclimate-Klimaschutzbeitrag, noch mehr kulinarische Optionen aus der hochgelobten Excellence-Küche, neue Insider und Fachpersonen an Land und an Bord.Zusatzplus: Frührabatte. Jetzt ist sie noch buchbar, die Lieblingskabine auf der Wunschroute - und das mit dem Frührabatt bis CHF 250 bis 20.09.25.FLUSS '26 von Excellence Cruises, ab sofort als Online-Katalog oder zum Bestellen auf excellence.ch/katalogeWissen, Können, Begeisterung teilen mit über 80 Expertinnen und Insidern excellence.ch/fachleute (https://mittelthurgau.ch/fachleute)"Mittendrin" - kleine und grosse Abenteuer an Land excellence.ch/mittendrinOnlineversion dieser Medienmitteilung (https://www.excellence.ch/ueber-uns/medien/flussreisen26)Download Bildmaterial (wetransfer) (https://we.tl/t-csYYVrKcUI)Pressekontakt:Bild- und Videodaten für Medienschaffende:T +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontaktStephan Frei, CEO Excellence Cruises,CH-8570 Weinfelden, T +41 71 626 85 85Original-Content von: Excellence Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100933107