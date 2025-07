auto-schweiz / Schlagwort(e): Sonstiges

Frank Keidel wird neuer Mediensprecher von auto-schweiz



01.07.2025 / 11:00 CET/CEST





Neubesetzung der Kommunikationsstelle Bern, 1. Juli 2025 auto-schweiz, die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, hat Frank Keidel per 1. Juli 2025 zum neuen Mediensprecher ernannt. Der erfahrene Kommunikationsprofi bringt dank seiner Expertise in Medienarbeit und Public Relations ideale Voraussetzungen mit, um die Anliegen individueller und gewerblicher Mobilität in der öffentlichen Diskussion wirkungsvoll zu vertreten. Thomas Rücker, Direktor von auto-schweiz, sagt: «Wir freuen uns, mit Frank Keidel einen medienerfahrenen und autoaffinen Sprecher gewonnen zu haben, der die Schweizer Wirtschaftsmedien und die Mechanismen der öffentlichen Kommunikation bestens kennt. Sein journalistischer Hintergrund und seine Erfahrungen als Sprecher namhafter Unternehmen sowie des Schweizerischen Versicherungsverbands werden unsere Positionierung in der öffentlichen Debatte weiter stärken.» Frank Keidel (57) war zuletzt Senior Corporate Communications Manager bei der Straumann Group in Basel, wo er als Mediensprecher auch den Social-Media-Auftritt der Gruppe verantwortete. Der frühere Wirtschaftsjournalist (u.a. Redaktionsleiter von CASH Online) bringt langjährige Erfahrung als Sprecher börsenkotierter Unternehmen (Barry Callebaut, Zurich Insurance Group, Swiss Life) sowie des Schweizerischen Versicherungsverbands mit. Er ist Schweizer und deutscher Staatsbürger und lebt mit seiner Familie in Zürich. «Bei auto-schweiz kann ich meine private Passion für Autos mit meiner beruflichen Leidenschaft für externe Kommunikation verbinden. Die Automobilindustrie wandelt sich derzeit wie kaum eine andere - oft abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Ich freue mich darauf, der Stimme der Branche und den Automobilisten in der Schweiz mehr Gewicht zu verleihen.» fügt Frank Keidel hinzu. Er folgt auf Christoph Wolnik, der den Verband Ende April 2025 verlassen hat und zu Polestar Automotive Switzerland GmbH wechselte. Medienmitteilung als PDF Weitere Auskünfte:

Thomas Rücker

Direktor

T 079 529 12 02

thomas.ruecker@auto.swiss Frank Keidel

Mediensprecher

T 076 399 69 06

frank.keidel@auto.swiss



