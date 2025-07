Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Quartals-/Zwischenmitteilung

Berlin, 01. Juli 2025 - Ein Jahr nach Auflage zieht BIT Capital eine erste Bilanz zum Fonds BIT Defensive Growth (ISIN: DE000A3EKR38): Der aktiv gemanagte Aktienfonds hat in seinem ersten Jahr sein angestrebtes Ziel erfüllt und seine Position als Technologie-Wachstumsfonds mit defensivem Risikoprofil überzeugend bestätigt. Bereits in den ersten zwölf Monaten nach Auflage am 28.06.2024 konnte der Fonds seinen Anspruch auf Alpha-Generierung mit einer Outperformance von 30,2 Prozent gegenüber Vergleichsindizes wie dem Nasdaq 100 unter Beweis stellen.1

In seinem ersten Stresstest rund um die Turbulenzen des US-Zoll-Chaos im Frühjahr 2025 konnte sich der Fonds der breiten Risk-Off-Bewegung zwar nicht vollständig entziehen und verzeichnete kurzfristig eine negative Wertentwicklung. Dennoch übertraf er die maßgeblichen Vergleichsindizes im selben Zeitraum erneut und bestätigte damit seine intendierte Resilienz in volatilen Marktphasen.2

Diese Stabilität spiegelt sich auch in zentralen risikoadjustierten Kennzahlen wider: Die Sharpe Ratio, die die Überrendite eines Investments ins Verhältnis zur Volatilität setzt, liegt für das erste Jahr nach Auflage bei 1,80.3 Der Nasdaq 100 kommt im selben Zeitraum lediglich auf 0,19, was auf eine deutlich höhere Effizienz des Fonds im Umgang mit Marktschwankungen hinweist. Auch bei der Calmar Ratio, welche die Jahresrendite im Verhältnis zum maximalen Drawdown misst, zeigt sich der BIT Defensive Growth dem Nasdaq 100 mit einem Wert von 1,87 gegenüber 0,10 weit überlegen.4

Strategische Aufstellung und Portfoliokonstruktion

Das Portfolio des BIT Defensive Growth basiert auf dem des BIT Global Technology Leaders, ergänzt dieses jedoch um sorgfältig ausgewählte Titel aus der hauseigenen Research-Longlist, die besonders positive Korrelationseigenschaften zum Portfolio des BIT Capital Flaggschiff-Fonds besitzen. Auf diese Weise werden zwischen 15 und 20 Titel mehr allokiert. Ein zentrales Element der Risikosteuerung bildet ein Hedge-Overlay mit Derivaten.

In Kombination mit einer algorithmisch unterstützten Portfoliokonstruktion zielt das Fondsmanagement darauf ab, ein Risikoprofil zu realisieren, das in Bezug auf Volatilität und maximalen Drawdown mit breit diversifizierten Technologie-ETFs oder defensiv ausgerichteten Technologie-Fonds vergleichbar ist. Der BIT Defensive Growth weist eine dauerhaft niedrige Downside-Capture-Ratio gegenüber dem Nasdaq 100 auf - ein strukturelles Merkmal seiner defensiven Ausrichtung im Vergleich zu offensiveren Strategien.

Einblicke in die aktuelle Portfolioallokation

Die aktuell größte Einzelposition im Fonds stellt das deutsche Unternehmen AUTO1, das mit einer Gewichtung von lediglich rund fünf Prozent geführt wird - ein Ausdruck des konsequent risikoadjustierten Ansatzes. Marcel Oldenkott, Co-CIO und Managing Director von BIT Capital sowie Fondsmanager des BIT Defensive Growth erklärt: "Wir bedienen in unserem Portfolio zwei Kernbereiche. Zum einen Unternehmen aus jenen Sektoren und Marktkapitalisierungsclustern, die auch für unseren BIT Global Technology Leaders von Relevanz sind. Dabei handelt es sich ausschließlich um Titel mit überdurchschnittlichem Renditepotenzial, die einen strengen Selektionsprozess durchlaufen", betont Oldenkott. Dazu werden stabilisierende Aktien aus der Research Longlist mit risikominimierenden Portfolioeigenschaften ergänzt. So wird beispielsweise ein Unternehmen wie Microsoft zwar genau beobachtet, aufgrund aktuell limitierter Renditeperspektiven jedoch nicht im Flaggschiff-Fonds berücksichtigt. Für den BIT Defensive Growth hingegen eignet sich der Titel aufgrund seines stabilen Risikoprofils jedoch sehr gut.

"Der zweite Bereich sind Technologie-Gewinner mit positiven Korrelationseigenschaften in einem anderen Sektor. Auch der Gesundheits- oder Versicherungssektor kann auf diese Weise in den Fokus rücken", so Oldenkott weiter. "Gerade im aktuellen Marktumfeld schätzen Anleger Strategien, die eine wachstumsstarke Ausrichtung mit erhöhter Risikosensitivität verbinden. Der BIT Defensive Growth ist eine unserer Antworten darauf - das hohe Investoreninteresse im ersten Jahr nach Auflage bestätigt den Bedarf."

Die Fonds BIT Defensive Growth und BIT Global Multi Asset erweitern das bisher auf offensive Aktien- und Crypto-Strategien fokussierte BIT Capital-Produktuniversum um zwei defensiv ausgerichtete Lösungen. Anleger erhalten damit die Möglichkeit, aus einer breiten Skala an Risiko-Rendite-Profilen zu wählen - von SRI 3 bis SRI 6 gemäß Summary Risk Indicator (SRI).

Der BIT Defensive Growth ist seit dem 28. Juni 2024 in verschiedenen Anteilsklassen auf allen gängigen Plattformen verfügbar und erreichte zum Stichtag 30. Juni 2025 ein Fondsvolumen von 45,6 Millionen Euro.

Über BIT Capital

BIT Capital - Berlin Investment Technologies, vereint die Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. Hier navigiert das BIT Capital-Team routiniert durch eine sich ständig verändernde Landschaft komplexer Technologiesektoren und spürt für seine Investoren frühzeitig die Technologieführer von morgen auf. Dabei versteht BIT Capital Technologie nicht als Branchenetikett, sondern als Querschnittsthema, das alle Branchen und Anlageklassen prägt.

