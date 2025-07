Diese Buy & Hold forever-Aktie erlebt gerade einen richtigen Aufschwung. Ist jetzt ein Einstieg günstig, um noch in vielen Jahren von dem Investment zu profitieren? Die Aktie von Walt Disney erlebt derzeit einen bemerkenswerten Höhenflug. Vorbörslich legte sie am Montag zu und erreichte an dem Tag ihren höchsten Stand seit August 2022. Auslöser war eine aktuelle Analyse des renommierten Investmenthauses Jefferies, das die Aktie von "Hold" auf "Buy" ...

