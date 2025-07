Mit einem Kursgewinn von fast zwei Prozent setzt die Lufthansa-Aktie am Dienstagmorgen ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und nähert sich langsam ihrem 12-Monatshoch. Was gibt dem Kurs der deutschen Fluglinie derzeit wieder Aufwind und sollten Anleger noch an Bord gehen? Beteiligung an der Air Baltic Es gibt eine gute Nachricht für die Lufthansa. Das Bundeskartellamt genehmigt den Einstieg der deutschen Airline bei der lettischen Fluggesellschaft ...

