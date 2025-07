Die heute veröffentlichten Daten zum Caixin Manufacturing PMI zeigen im Juni eine Stimmungsaufhellung in den Einkaufsabteilungen chinesischer Industrieunternehmen an. Mit einem Niveau von 50,4 Punkten ist der Index wieder in das Terrain oberhalb der Marke von 50 Punkten zurückgekehrt, das als Expansionszone interpretiert werden kann. Gemessen an ...

