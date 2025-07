Hamburg/Berlin (ots) -Der Rat für Formgebung hat in Berlin erneut herausragende Innovationen ausgezeichnet. Unter den Preisträgern: die DERMALOG Identification Systems GmbH mit ihrem Self Registration Kiosk und dem integrierten All-in-One-Scanner VF1 - eine Lösung, die neue Maßstäbe für digitale Sicherheit und komfortable Anmeldeprozesse setzt.Mit dem Self Registration Kiosk und dem All-in-One-Scanner VF1 hat DERMALOG eine Lösung entwickelt, die sämtliche Schritte eines biometrischen Registrierungsprozesses in einem kompakten System vereint. Die Expertenjury des Rats für Formgebung zeichnete den Kiosk nun mit dem German Innovation Award 2025 aus.Herzstück der Lösung ist der weltweit einzigartige All-in-One-Scanner VF1, der sowohl Fingerabdrücke als auch Ausweisdokumente über eine einzige Scanfläche erfasst. Ergänzt wird dies durch ein intelligentes Kamerasystem für die Aufnahme von Gesichtern. Die intuitive Benutzerführung und die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit machen den Kiosk besonders attraktiv für den Einsatz an stark frequentierten Orten wie Flughäfen, bei Großveranstaltungen oder in Behörden."Unser Ziel war es, eine Lösung zu entwickeln, die den Registrierungsprozess für alle Beteiligten komfortabler, schneller und zugleich sicherer gestaltet", erklärt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull. "Mit dem Self Registration Kiosk bieten wir eine hochmoderne Plattform für digitale Identitätsprüfung, die den Nutzerkomfort erhöht und Arbeitsabläufe deutlich vereinfacht."Der ausgezeichnete Kiosk kombiniert modernste Biometrie mit automatisierter Datenerfassung und intelligenter Dokumentenprüfung. Er reduziert manuelle Bearbeitungsaufwände, beschleunigt Anmeldeprozesse und gewährleistet, dass sowohl Identitätsdokumente als auch biometrische Merkmale zuverlässig und fälschungssicher erfasst werden. Damit leistet das System einen wirksamen Beitrag zur Vermeidung von Identitätsbetrug und definiert neue Standards für sichere und effiziente Check-ins an hoch frequentierten Standorten.Pressekontakt:Sven BöcklerMedia Relationsinfo@dermalog.comTel.: +49 (0)40 413 227 - 0www.dermalog.comOriginal-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8896/6067082