Europäischer High-Yield-Fonds modernisiert

Robus Capital modernisiert Anleihen-Fonds (ISIN: LU1439458719) - im Rahmen dieser Maßnahmen wurde der Name des Fonds auf "Robus Value Bond Fund" (ehemals: Robus Mid-Market Value Bond Fund) verkürzt, die Handelbarkeit erhöht und die Managementgebühr gesenkt - für mehr Klarheit, Flexibilität ...

