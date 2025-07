Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten ProgrammtextSonntag, 20. Juli 2025, 9.30 UhrKatholischer GottesdienstUnterwegs als HörendeAus der Filialkirche Weigersdorf in OberösterreichDas Jakobuskirchlein in Weigersdorf lädt Pilgerinnen und Pilger ein, innezuhalten und hinzuhören - auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse und auf das, was Jesus sagen will.Im Gottesdienst am Jakobi-Fest geht es um das bewusste Hören - eine Fähigkeit, die im geschäftigen Alltag oft zu kurz kommt. Die Gemeinde feiert mit Pfarrseelsorger Fabian Drack, Pater Maximilian Bergmayr und Pater Albert Dückelmann.Musikalisch begleitet den Gottesdienst die "Messe der Barmherzigkeit" von Thomas Doss, die 2024 uraufgeführt wurde und Papst Franziskus gewidmet ist. Es singen und musizieren Mitglieder des Kirchenchors, der Sängerrunde und des Lobchors von Ried sowie des Musikvereins Ried und der Bläsergruppe des Musikvereins Voitsdorf unter der Leitung von Gottfried Rapperstorfer.Die Filialkirche in Weigersdorf, eine spätgotische Wallfahrtskirche, ist dem Heiligen Jakob geweiht und gehört zur Pfarrgemeinde Ried im Traunkreis in Oberösterreich.Nach dem Gottesdienst sind Mitglieder der Feiergemeinde telefonisch erreichbar. Für Anrufe aus Deutschland und Österreich steht eine gebührenfreie Nummer bereit: 0800 - 100 2260.Weitere Informationen sind unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6067094