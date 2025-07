Düsseldorf (ots) -- Erneut hohe Wachstumsrate oberhalb der Wettbewerber im Ergebnis mit unverändert stabiler Platzierung innerhalb der Top 10 der Lünendonk Liste 2025- Konstant hoher Fokus auf Qualität: in allen kundenorientierten und internen Prozessen, wichtiger Grundpfeiler der Unternehmenskultur- Ausbau der Kapazitäten in Audit, Assurance und Tax sowie in Spezialdienstleistungen wie ESG / Nachhaltigkeitsberatung sowie DigitalisierungsberatungGrant Thornton in Deutschland ist - wie auch in den vergangenen Jahren - in den Top Ten der aktuellen Lünendonk Liste "Führende Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Gesellschaften in Deutschland" gerankt und festigt damit seine Positionierung als eine der etablierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr, das die Grundlage für die Lünendonk Liste bildet, ein Umsatzplus von rund 18 Prozent auf 249 Millionen Euro. In den vergangenen fünf Jahren wuchs Grant Thornton in Deutschland im Mittel um rund 16 Prozent pro Jahr und damit über dem Durchschnitt der Wettbewerber."Unsere Grundlage für Wachstum und Erfolg ist die unverändert nachhaltige Umsetzung unseres Geschäftsmodells als Qualitätsdienstleister", sagt Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Vorstandssprecherin von Grant Thornton in Deutschland. "Die Bandbreite unserer Services richten wir klar auf das aus, was unser Zielmandant, der gehobene internationale Mittelstand, benötigt. Innerhalb jedes Services ist effiziente Qualitätsumsetzung unser Kompass, wobei dazu interne und kundenbezogene Prozesse Hand in Hand gehen." So startete jüngst der Geschäftsbereich Audit & Assurance das Programm "Audit Transformation" zur Standardisierung und Automatisierung von internen Prüfungsprozessen.Ebenso schlägt sich Qualität in der Unternehmenskultur von Grant Thornton nieder. "Unser Grundsatz 'Go Beyond' und unsere offene, auf Vertrauen und Respekt beruhende Kultur fördern eine Speak-up-Mentalität", so Wieland-Blöse weiter. "Mit Mitarbeitenden, die die Sicherheit haben, auf Augenhöhe und vertrauensvoll im Team und mit Führungskräften interagieren zu können, bilden wir eine stabile Grundlage für Qualität in Prozessen und Projekten. Dies ist gerade in unserem Haus, in dem wir stolz darauf sind, viele verschiedene Fachrichtungen abbilden zu können, wichtig. Denn integriertes und breites Denken braucht es heute mehr denn je zur Lösung der komplexen Themen unserer Kunden."Gezielter Aufbau von Know-how und Expertise zur Ausweitung des Service PortfoliosGrant Thornton in Deutschland als unabhängige, rechtlich selbständige Mitgliedsfirma des weltweiten Netzwerkes Grant Thornton International verzeichnet seit Jahren ein konstantes Wachstum, sowohl auf Ebene des Umsatzes als auch in der Anzahl der Mitarbeitenden. Allein in den vergangenen sechs Monaten gewann das Unternehmen über 320 neue Mitarbeitende, davon acht Neuzugänge auf Partnerebene."Im vergangenen Geschäftsjahr empfanden wir die Dynamik in der Personalfluktuation als ungewöhnlich stark", sagt Wieland-Blöse. "Gleichzeitig wissen wir, dass Wechselbewegungen gerade in unserer Branche an der Tagesordnung sind. Wir haben personelle Entwicklungen genutzt, um unsere Geschäftsbereiche auf unsere Strategie auszurichten. Dabei haben wir eine hohe Anziehungskraft unseres Employer Brands feststellen können, indem wir Kapazitäten erweitert und gezielt Expertise für bestimmte Services aufgebaut haben. Diese Attraktivität spüren wir unverändert im Zulauf junger Talente und Berufserfahrener."Für das laufende Geschäftsjahr setzt Grant Thornton neben der Ausweitung der Portfolios in den Geschäftsbereichen Tax, Audit & Assurance, Advisory und Legal weiter fokussiert auf den Ausbau der Bereiche rund um Digitalisierungsberatung / Technology Consulting sowie ESG / Nachhaltigkeitsberatung, um die Zielgruppe - den gehobenen (internationalen) Mittelstand ganzheitlich zu beraten. Einblicke in den Status Quo von Digitalisierung und KI im deutschen Mittelstand gibt beispielsweise die aktuelle Grant Thornton B2B-Digitalisierungs-Studie; ebenso werden in Kürze die Ergebnisse einer Studie von Grant Thornton in Deutschland gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut YouGov zum Thema "Mittelstand und ESG" veröffentlicht.Über Grant Thornton in DeutschlandDie Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 76.000 Mitarbeitenden in 156 Ländern berät das Grant Thornton-Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. www.grantthornton.de