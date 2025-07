NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Ernennung von Jesus "Jay" Malave zum Finanzchef des Flugzeugbauers wertete Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie positiv. Dessen Erfahrung könne dem Flugzeugbauer helfen, die Kurve zu kriegen. Die Entscheidung sei von den Anlegern zwar erwartet worden, aber ungeachtet dessen günstig./rob/bek/mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 17:42 / EDT





ISIN: US0970231058

