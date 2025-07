Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) gab heute bekannt, dass Klaus H. Hessberger zum Geschäftsführer, Global Co-Head und Head of Europe der Financial Sponsors Group von Lazard mit Sitz in London ernannt wurde.

Adam Cady, bisher Leiter des Bereichs Large-Cap Financial Sponsor Coverage North America bei Lazard in New York, wurde ebenfalls zum Global Co-Head der Global Financial Sponsors Group ernannt und wird das Team gemeinsam mit Klaus leiten.

Diese Ernennungen spiegeln die wachsende Vernetzung und Partnerschaft von Lazard mit Managern alternativer Vermögenswerte wider, die weiterhin ein Schwerpunktbereich und eine wichtige Quelle für das zukünftige Wachstum des Unternehmens weltweit sind. Die Rekrutierungsbemühungen von Lazard tragen ebenfalls wesentlich zu den langfristigen Wachstumszielen des Unternehmens bei, da es weiterhin erfolgreich weltweit Spitzenkräfte gewinnen kann.

"Klaus ist eine anerkannte Führungskraft in der globalen Finanzsponsor-Community und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Beratung globaler alternativer Vermögensverwalter und der Leitung von Teams aus erfahrenen Branchenexperten", sagte Peter R. Orszag, CEO und Chairman. "Zusammen mit Adam, der eine zentrale Rolle beim Aufbau der Beziehungen von Lazard zu den weltweit größten alternativen Vermögensverwaltern gespielt hat, sind wir gut positioniert, um unser marktführendes Angebot für Finanzsponsor-Kunden in Europa und weltweit weiter auszubauen."

"Ich freue mich sehr, zu Lazard zu kommen, einem Unternehmen mit einer langen Tradition und einem unvergleichlichen Ruf für exzellente Beratung von Finanzsponsoren und Unternehmenskunden auf der ganzen Welt. Die weltweit führende Branchen-, Sektor- und Produktplattform sowie der innovative Ansatz von Lazard gewährleisten, dass die Kunden des Unternehmens in einem zunehmend komplexen Investitionsumfeld erfolgreich sind. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Adam und dem talentierten Team auf dem starken Fundament von Lazard aufzubauen und bedeutende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen", sagte Klaus H. Hessberger.

Vor seinem Eintritt bei Lazard war Klaus Hessberger über 25 Jahre lang in verschiedenen führenden Positionen bei J.P. Morgan tätig, wo er zunächst als European Co-Head und später als Global Co-Head zum Aufbau und zur Leitung des marktführenden europäischen und später globalen Finanzsponsoring-Geschäfts beitrug. Zuletzt war Klaus Hessberger Vice Chair der Global Financial Sponsors and Strategic Investors Coverage Group bei J.P. Morgan.

In diesen Funktionen betreute Klaus Hessberger weltweit führende Finanzsponsoren und strategische Investoren, darunter Private-Equity- und Infrastrukturfonds, Family Offices, Staatsfonds und Pensionsfonds. Neben seiner Erfolgsbilanz im Bereich Finanzsponsoring verfügt Klaus Hessberger über umfassende Kenntnisse der globalen Branchen und Kapitalmärkte, die er zuvor neun Jahre lang als Co-Leiter des Equity Capital Markets Origination-Geschäfts von J.P. Morgan in der Region EMEA erworben hat.

Adam Cady verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Investmentbanking und in den Kapitalmärkten. Bevor er im Februar 2024 zu Lazard in New York kam, hatte Adam verschiedene Führungspositionen bei der Bank of America inne, zuletzt als Managing Director und Head of Americas Financial Sponsors Group. Er begann seine Karriere als Leveraged-Finance-Experte bei Merrill Lynch und NationsBank.

Über Lazard

Lazard wurde 1848 gegründet und ist ein führendes Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Lazard berät Institutionen, Unternehmen, Regierungen, Partnerschaften, Family Offices und vermögende Privatpersonen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte und Kapitalmarktlösungen, Restrukturierung und Verbindlichkeitsmanagement, Geopolitik und anderen strategischen Fragen sowie in der Vermögensverwaltung und bei Anlagelösungen. Weitere Informationen finden Sie unter Lazard.com und folgen Sie Lazard auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250630106426/de/

Contacts:

Medienkontakte

Poppy Trowbridge

+44 020 7187 2065

Poppy.Trowbridge@lazard.com

Jessica Francisco

+1 212 632 6571

Jessica.Francisco@lazard.com