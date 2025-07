Erfurt (ots) -KiKA und die ARD-Sportschau präsentieren die sportlichen Highlights des Sommers 2025 für Kinder auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html). Neben täglichen Zusammenfassungen der Tour de France und der Tour de France Femmes können Kinder selbst aktiv werden und sich mit etwas Glück in der ARD-Sportschau als Radsport-Kommentator*in behaupten. Auch alle Spiele der UEFA Women's EURO 2025 werden in kompakter Form online bei KiKA gezeigt.Kinder-Kommentator*in für die Deutschlandtour gesuchtVom 30. Juni bis zum 27. Juli 2025 haben Kinder die Chance, ihr Kommentierungs-Talent unter Beweis zu stellen. Dazu können sie einen Radsport-Clip selbst kommentieren und das Video an sportschau@kika.de senden. Ausgewählte Einsendungen werden während der Tour-de-France-Etappen im Ersten gezeigt. Das Gewinnerkind hat zudem die Möglichkeit, bei der Deutschlandtour am 23. August 2025 in Kassel dabei zu sein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und eine Etappe des wichtigsten deutschen Radrennens gemeinsam mit Florian Naß in der ARD-Sportschau LIVE zu kommentieren. Die Teilnahmebedingungen sind auf kika.de/sportschau zu finden.Alle Etappen der Tour de France (5. bis 27. Juli 2025) und der Tour de France Femmes (26. Juli bis 3. August 2025) sind in kurzen Zusammenfassungen online bei KiKA verfügbar.UEFA Women's EURO 2025-Zusammenfassungen und Sport-Dokus bei KiKAAm 2. Juli 2025 beginnt die UEFA Women's EURO 2025. 16 Nationalmannschaften spielen bis zum 27. Juli 2025 im Gastgeberland der Schweiz in insgesamt 31 Begegnungen um den Titel. Alle Spiele werden in kurzen Sportschau-Videos auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) zusammengefasst.In Dokumentationen werden Sportler*innen auf ihrem Weg begleitet: "Shootingstars" (ARD) steht ab sofort online zur Verfügung und zeigt exklusive Einblicke in die Leben der DFB-Nationalspielerinnen Jule Brand, Giulia Gwinn und Sjoeke Nüsken. Im Sommer zeigt KiKA außerdem "Kicken wie ein Mädchen" (WDR) ab 14. Juli 2025, "FC Internat" (KiKA) ab 28. Juli 2025 und "Dunking Girls" (NDR/RB) ab 11. August 2025 jeweils ab 13:05 Uhr im TV, auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html).Mit ihren gemeinsamen Angeboten machen KiKA und die ARD-Sportschau Sportgroßereignisse für Kinder erlebbar und bieten ihnen bei Mitmach-Aktionen außergewöhnliche Chancen, selbst aktiv zu werden. Im KiKA-Unternehmens-Podcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche" sprechen die beiden Redakteur*innen Laura Meyer (KiKA) und Francois Duchateu (WDR/Sportschau) über die Kooperation und geben spannende Einblicke in die Arbeit im öffentlich-rechtlichen Verbund. Die Podcast-Episode wird am 25. Juli 2025 im KiKA-Kommunikationsportal und auf allen gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht.Weitere Informationen zu den KiKA-Angeboten finden Sie unter kommunikation.kika.de. Mehr zur Tour de France (https://www.sportschau.de/radsport/tourdefrance) und zur UEFA Women's EURO 2025 (https://www.sportschau.de/fussball/frauen-em) finden Sie auf sportschau.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6067208