Milliardenschäden durch Naturkatastrophen stellen Versicherer vor neue Herausforderungen. Was bedeutet das für die Schadenregulierung und die Risikosteuerung? Auf der DKM 2025 diskutieren führende Branchenvertreter, wie sich die Branche aufstellen muss. Das Jahr 2025 begann für die internationale Versicherungsbranche mit einem kostspieligen Paukenschlag: Waldbrände in der Metropolregion Los Angeles verursachten versicherte Schäden in Höhe von geschätzten 40 Mrd. US-Dollar. Modellanalysen des Swiss ...

