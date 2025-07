VW gewährt in Deutschland für seine Elektroautos seit einigen Monaten bis zu 6.000 Euro Nachlass. Die Aktion war eigentlich bis Ende Juni befristet, geht nun aber bis Ende September in die erneute Verlängerung. Die Kaufprämie für die ID.-Modelle wurde nun schon mehrfach für Drei-Monats-Zeiträume verlängert, zuletzt am 1. April mit Wirkung bis Ende Juni. Am 1. Juli hat VW erneut nachgelegt und die neuen Konditionen bis Ende September verkündet. Je ...

