Frankfurt (ots) -- Hoher Bekanntheits- und Nutzungsgrad aktiver ETFs bei privaten Investoren- Bisher vorwiegend als strategische Portfolio-Beimischung zur Optimierung des Risiko-Ertrags-Profils genutzt- Handlungsbedarf: Produktwissen stärken und besseres Kosten-Nutzen-Verhältnisses im Vergleich zu passiven ETFs vermittelnDie Bedeutung aktiver Exchange Traded Funds (ETFs) nimmt angesichts des steigenden Produktangebots und der längeren Track Records immer mehr zu. Nachdem diese zunächst verstärkt von institutionellen Investoren zur Reaktivierung ihrer Portfolios genutzt wurden, zeigt eine aktuelle Studie von J.P. Morgan Asset Management und extraETF, dass auch private ETF-Anleger den Schritt zur Aktivierung ihrer Portfolios gehen. Dafür wurden über 1.000 Privatinvestorinnen und Privatinvestoren im Frühsommer 2025 über die Plattform von extraETF mit dem Ziel befragt, weitere Erkenntnisse zur Nutzung und zum Anlageverhalten privater ETF-Anleger zu gewinnen.Hohe Bekanntheitsgrad und wachsendes InteresseDie Ergebnisse dieser Befragung zeigen: Wer bereits am Kapitalmarkt investiert, hat zumeist auch schon von aktiven ETFs gehört. Dies belegt der Bekanntheitsgrad von 91,3 Prozent bei den befragten Privatanlegern eindrücklich. Laut der Befragung sammeln sogar 40,5 Prozent der Befragten erste Erfahrungen mit dem aktiven Management im ETF-Mantel und investieren bereits. Dass mit 34,3 Prozent mehr als ein weiteres Drittel über Investments in aktive ETFs nachdenkt, deutet auf weiteres Wachstumspotenzial hin. Lediglich ein Viertel der Befragten Privatinvestoren schließt es aus, in aktive ETFs zu investieren. "Diese Ergebnisse verdeutlichen nicht nur ein immer besseres Wissen auch bei Privatanlegern, dass ein ETF nicht per se ein passives Investment ist. Wir freuen uns zudem auch sehr über die zunehmende Akzeptanz aktiver ETFs bei denjenigen, die bisher eher in passive ETFs investiert haben", betont Ivan Durdevic, Leiter ETF-Distribution Deutschland, Österreich und Schweiz.Dass die befragten Privatinvestoren die Vorteile der aktiven ETFs erkennen, zeigt sich auch bei den Antworten zu den Entscheidungskriterien. Die Hauptmotivation für ein Investment ist der Wunsch nach aktivem Management zu günstigen Konditionen, den 55,3 Prozent der Befragten, die bereits in aktive ETFs investieren, angaben. Die Möglichkeit zur Maximierung der Rendite folgt mit 45,2 Prozent und eine Strategie wie beispielsweise Einkommensgenerierung zu verfolgen, ist für 41,2 Prozent der Befragten ein EntscheidungskriteriumStrategische Nutzung aktiver ETFs als Portfolio-BeimischungDie Umfrageergebnisse zeigen auch, dass aktive ETFs von den meisten der befragten Privatinvestoren aktuell als strategische Beimischung zum bestehenden passiven Portfolio genutzt werden. Immerhin sehen 23,1 Prozent - und damit fast ein Viertel der Befragten - aktive ETFs bereits als Kerninvestment oder als einen wichtigen Teil der Kerninvestments an. Nichtsdestotrotz machen aktive ETFs bei den Befragten selten mehr als 30 Prozent des Gesamtvermögens aus - lediglich bei 15,4 Prozent liegt der Anteil aktuell höher. "Insbesondere in Zeiten erhöhter Marktkonzentration und Volatilität bieten aktive Strategien im Vergleich zu reinen Indexinvestments Mehrwert. So lässt sich mit aktiven ETFs das Risiko-Ertrags-Profil eines Portfolios gezielter steuern oder auch von regelmäßigen Erträgen profitieren", erläutert Ivan Durdevic die Vorteile der aktiven Strategien für die Portfolioallokation.Besonders das Thema der regelmäßigen Ausschüttungen (Income) ist bei den befragten Privatinvestoren von Interesse: mit 63,5 Prozent haben fast zwei Drittel der Befragten dieses zusätzliche Einkommen als Anlagefokus bei aktiven ETFs angegeben, gefolgt von Core-Aktieninvestments (45,2 Prozent) und gezielten Investments in einzelne Regionen (33,5 Prozent). "Dieser Anlegerfokus überrascht uns nicht. Aktive ETFs mit Ertragsfokus, wie unsere Equity Premium Income Active ETFs, sind seit Jahren bei US-Privatanlegern äußerst beliebt, und so ist ein Equity Premium Income ETF inzwischen der größte aktive ETF weltweit. Seit einigen Monaten sind diese mit den Tickernamen JEPG, JEPI und JEPQ auch als UCITS-ETFs für europäische Anleger verfügbar, und wir sehen eine starke Nachfrage", unterstreicht Ivan Durdevic.Die befragten ETF-Anleger investieren relativ gleich verteilt per Sparplan (29,0 Prozent) oder Einmalanlage (35,5 Prozent) in aktive ETFs - bemerkenswert ist, dass ein weiteres Drittel gleich beides macht. Während die Sparplanraten vergleichsweise hoch sind (20,1 Prozent investieren 500 Euro oder mehr monatlich in aktive ETFs), liegen die Einmalanlagen bei 61,5 Prozent bei 5.000 Euro oder niedriger. "Die Befragung zeigt, dass sich aktuell viele private Investoren an die aktiven ETFs mit starkem Interesse annähern. Sie wissen bereits sehr genau, was die Produkte für ihren Vermögensaufbau tun können und bauen zunächst einmal kleinere Positionen auf. Da ein Großteil der Befragten eine dezidierte Einkommensstrategie verfolgt, ist für sie ein Einmalinvestment sinnvoll, um zeitnah nennenswerte Ausschüttungen zu erzielen. Überrascht hat uns, dass ein Fünftel der Befragten mit relativ hohen Sparplanraten von 500 Euro oder höher investiert, während die durchschnittliche ETF-Sparplanrate in Deutschland bei nur 136 Euro liegt. Insgesamt hat mehr als ein Viertel der Befragten bereits 10.000 Euro oder mehr in aktive ETFs investiert", erläutert Jens Jüttner, Head of Content vom Studienpartner extraETF.Wissenslücken schließen - Marktpotenzial hebenTrotz der wachsenden Bekanntheit gibt es für die Akzeptanz aktiver ETFs noch weiteres Potenzial. Ein Viertel der Befragten, die bisher noch nicht investieren, gibt etwa an, noch über zu geringes Wissen über die Produkte zu verfügen. Ebenfalls rund einem Viertel (23,5 Prozent) sind die Produkte noch zu jung - die Befragten warten lieber noch ein bisschen ab, bis die aktiven ETFs einen längeren Track Record aufweisen. Mit 35,9 Prozent der Befragten empfindet etwas mehr als ein Drittel die Kosten aktiver ETFs als zu hoch. Und rund zwei Drittel derjenigen, die noch nicht in die aktiven ETFs investieren, gaben an, grundsätzlich passive Indexprodukte zu bevorzugen."Gerade die Kosten der aktiven ETFs werden häufig als Hindernis angeführt, aber ein Vergleich der Gebührenstruktur aktiver und passiver ETFs in Deutschland zeigt, dass diese im Durchschnitt nur wenige Basispunkte auseinanderliegen. So kosten die passiven ETFs durchschnittlich 0,20 Prozent, die aktiven 0,31 Prozent und liegen nach Kosten in den verschiedenen Regionen teilweise sogar mit großem Abstand vorn", betont Jens Jüttner (Quelle: extraETF Research, Stand Juni 2025).Insgesamt zieht Ivan Durdevic ein positives Fazit: "Die Studie zeigt eine sehr erfreuliche Entwicklung des wachsenden Interesses auch von Privatanlegern an aktiven ETFs. Nun waren die Befragten kapitalmarktaffin und damit näher am 'Thema Investment' als der typische Sparer. Aber viele von ihnen sind als bisherige Nutzer passiver Investments doch in der Regel noch schwieriger von den Vorteilen des aktiven Managements zu überzeugen. Eine ähnliche deutliche Entwicklung zeigt sich interessanterweise auch bei den Ergebnissen einer Befragung, die wir mit professionellen beziehungsweise institutionellen Anlegern durchgeführt haben. Hier zeigte sich, dass 90 Prozent der befragten Investoren in Europa bereits in aktive ETF investieren und 68 Prozent ihre aktiven ETF-Investments in den nächsten Monaten ausbauen wollen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der Befragung aber auch, dass weitere Aufklärungsarbeit und vor allem transparente Informationen über Kosten und Nutzen der aktiven Strategien entscheidend sind, um das volle Potenzial aktiver ETFs auszuschöpfen und hartnäckige Vorurteile abzubauen. Daran arbeiten wir als führender aktiver ETF-Anbieter gemeinsam mit führenden Informationsplattformen wie extraETF und den Medien unermüdlich", betont Ivan Durdevic. So gibt J.P. Morgan Asset Management beispielsweise vierteljährlich einen 'Guide to ETFs (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/insights/etf-insights/guide-to-etfs/)' heraus, der die Marktentwicklung, Trends und Innovationen analysiert und dazu beiträgt, das Verständnis für aktive ETFs und ihre Mechanismen zu verstärken.Zur Studie "Die Bedeutung aktiver ETFs für deutsche Privatanleger"https://go.extraetf.com/aktive-etfs-studie-2025.Für die Studie haben J.P. Morgan Asset Management und extraETF den deutschen aktiven ETF-Markt für Privatanleger beleuchtet. Neben einer umfassenden Analyse des dynamisch wachsenden Segments der aktiven ETFs befragte die Finanzplattform über einen Zeitraum von vier Wochen insgesamt 1.089 Website-Besucherinnen und Besucher mittels eines Online-Fragebogens nach ihren Erfahrungen mit aktiven ETFs. Ziel war es, ein aussagekräftiges Bild über in Deutschland lebende Privatanleger und ihr Nutzungsverhalten von aktiven ETFs zu erhalten. Demografische Angaben wie Alter, Geschlecht, Höhe des Einkommens und des Vermögens runden die Erhebung ab.Die zitierten Ergebnisse der Befragung institutioneller Anlegern sind der TrackInsights Survey 2025 (https://www.trackinsight.com/global-etf-survey/2025?utm_source=jpmorgan&utm_medium=promo&utm_campaign=survey2025) entnommen.ETFs bei J.P. Morgan Asset ManagementSeit 2017 bietet J.P. Morgan Asset Management UCITS ETFs in Europa an und ist heute mit 36 aktiven ETFs Marktführer in diesem Segment. Als Pionier für aktive ETFs konnte die Gesellschaft unter Beweis stellen, dass die aktive Managementkompetenz eines globalen Asset Managers mit ausgewiesener Research- und Investmentexpertise in Kombination mit den Vorteilen des ETF-Mantels einen Mehrwert bietet.Beliebte Portfoliobausteine sind etwa die "Research-Enhanced-Index"-Reihe, die mit 13 verschiedenen REI ETFs für unterschiedliche Länder und Regionen die größte UCITS ETF-Palette für Aktien ist. Mit den innovativen "Premium Equity Income" ETFs bietet J.P. Morgan Asset Management die ertragsorientierten Strategien des größten aktiven ETFs weltweit nun auch im UCITS-Mantel an. Zuletzt hat das Haus das Angebot für Anleihen-ETFs stark ausgebaut und bietet nun 15 aktive Strategien für die unterschiedlichen Marktsegmente an.extraETF.comextraETF ist das führende Anlegerportal für alle Themen rund um den Vermögensaufbau mit ETFs, Aktien & Co. Mit professionellen Tools, fundierten Inhalten und viel Leidenschaft helfen wir unseren Nutzer:innen, finanziell zu wachsen!Über 600.000 Nutzer:innen aus ganz Europa besuchen jeden Monat unser Portal extraETF.com. Mit einem Vermögen von über 12 Milliarden Euro ist der extraETF Portfolio Tracker der größte Portfolio Tracker Europas und hilft Nutzer:innen dabei, einzigartige Analysen zu fahren und den Überblick über ihr Vermögen zu behalten. Mit dem Extra-Magazin geben wir zudem Deutschlands führendes ETF-Magazin heraus. extraETF wurde im Juli 2007 von Markus Jordan mit dem Ziel gegründet, Nutzer:innen zu helfen, finanziell zu wachsen.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.Über J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.03.2025 ein Vermögen von rund 3,6 Billionen US-Dollar. 