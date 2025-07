© Foto: Richard Drew - AP

Die Circle-Aktie ist nach dem IPO in die Höhe geschossen - nun warnen erste Analysten vor einer Überbewertung, während andere steile Kursziele vergeben. Kann der USDC-Emittent die hohen Erwartungen wirklich erfüllen?Die Aktie von Circle sorgt nach dem spektakulären Börsengang weiter für Schlagzeilen. Das Krypto-Infrastrukturunternehmen, bekannt als Herausgeber des Stablecoins USDC, wurde am 5. Juni an die Börse gebracht. Der IPO war 25-fach überzeichnet, der Ausgabepreis lag mit 31 US-Dollar über der erwarteten Spanne - und am ersten Handelstag schoss die Aktie um 167 Prozent in die Höhe. Zwischenzeitlich kletterte sie bis auf 298 US-Dollar, bevor eine Korrektur einsetzte. Nun melden sich …