FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HIMAX TECH.INC. ADR 1 H6Q US43289P1066
AB/FROM ONWARDS 01.07.2025 12:43 CET
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HIMAX TECH.INC. ADR 1 H6Q US43289P1066
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