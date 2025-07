Jobdaten & Fintech-Fokus: Konjunktursignale und Künstliche IntelligenzMittwoch, 2. Juli Am Mittwoch rücken neue Arbeitsmarktzahlen aus Europa und den USA in den Fokus - mit frischen Daten aus Spanien, Italien und dem Euroraum sowie dem ADP-Bericht als frühem Indikator für die US-Jobentwicklung. Parallel diskutiert die Finanzbranche auf einer BaFin-Konferenz in Berlin über Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Cybersicherheit und den Einsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...