Carsten Stork: Soja vor Ausbruch?

Anzeige / Werbung

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Markt für Soja-Bohnen

Sojabohnen: Schwache Woche - Erholung am Freitag trügt

Der Sojabohnen-Future an der CBOT beendete die vergangene Woche mit einem klaren Minus von 3,80 % - trotz eines kleinen technischen Rebounds am Freitag. Der Kontrakt schloss bei 1.025,25?US-Cents je Bushel, nachdem am Donnerstag noch ein Zwei-Monats-Tief markiert wurde.

Mein Tipp: Wenn es um Ihre Trades geht, sollten Sie auf seriöse Partner setzen! Ich empfehle SMARTBROKER+

Dollar

Fundamental bleibt der Markt unter Druck: Ideale Wetterbedingungen im US-Midwest mit ausreichenden Regenfällen und warmen Temperaturen sorgen für exzellentes Pflanzenwachstum. Auch in Brasilien wurde zuletzt eine Rekordernte eingebracht, was das globale Angebot zusätzlich erhöht. Argentinische Farmer erhöhten zuletzt ihre Verkäufe massiv vor einer erwarteten Exportsteueranhebung - ein weiteres kurzfristiges Überangebot, das auf die Preise drückt. Zwar sorgten Short-Covering und ein schwächererzum Wochenausklang für einen leichten Anstieg, die strukturellen Belastungsfaktoren überwiegen jedoch weiterhin.

Übrigens: Wenn Sie endlich mit Ihrem Rohstoff-Trading loslegen wollen, dann sollten Sie sich unbedingt mal meine kostenlosen Reports ansehen. Dort finden Sie vom Rohstoff-Kalender bis zu umfangreichen Trade-Updates alles, was Sie brauchen. Einfach hier klicken.

COT-Daten: Die Netto-Long-Positionen der Large Speculators sind in der vergangenen Woche leicht gefallen, liegen aber mit über 55.000 Kontrakten immer noch im bullischen Bereich. Saisonaler Ausblick: Saisonal steht Soja nun vor einer eher schwierigen Phase. Typischerweise sehen wir ab Mitte Juli bis Anfang Oktober rückläufige Tendenzen. Selbst wenn es kurzfristig noch zu einem Anstieg kommen sollte, ist der statistische Druck in den kommenden Monaten klar auf der Unterseite. FAZIT

Der kurzfristige Bounce am Freitag sollte nicht über die übergeordnet schwache Struktur hinwegtäuschen. Hohe Ernteerwartungen, Druck aus Südamerika und ein negativer saisonaler Verlauf sprechen für weitere Schwäche. Die Long-Position wird aktuell nur noch eng begleitet gehalten. Sollte der Markt in den kommenden Tagen erneut Schwäche zeigen, ziehen wir einen taktischen Ausstieg in Erwägung.

Über mich:

Carsten Stork ist seit mehr als 25 Jahren im Börsen- und Finanzbereich aktiv. Bereits 1996 absolvierte er die Prüfung zum Händler an der Deutschen Terminbörse (heute Eurex). 2013 war er Gründungspartner von CMCTSystems.

Vor seinem Einstieg in das Unternehmen war Carsten Stork als Managing Director bei der BHF-Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Davor arbeitete er mehr als 10 Jahre als Managing Director für Dresdner Kleinwort in Frankfurt und London und war dort für den Aktienhandel weltweit zuständig. Er hat einen Master in Business Administration von der University of Chicago, Booth School of Business. Zudem ist er Chefredakteur des Rohstoff-Börsendienstes CS Investor.

Enthaltene Werte: US12492A1079,389336947