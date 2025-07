Carsten Stork: EUR/USD weiter stark! Vor allem dieser Wert lässt...

Anzeige / Werbung

Rohstoff-Profi Carsten Stork zur Entwicklung des EUR/USD Kurses

EUR/USD: Starke Wochenperformance - Spekulanten bauen Longs weiter aus

Der Euro setzte seine Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und legte gegenüber dem US-Dollar um deutliche 2,16 % zu. Der Kurs durchbrach die psychologisch wichtige Marke von 1,17 und schloss am Freitag bei 1,1720 - dem höchsten Stand seit September 2021.

Treiber der Bewegung waren ein breit angelegter Rückgang des US-Dollars, der derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit über 3?½ Jahren notiert, sowie eine sich verbessernde Konjunkturstimmung im Euroraum. In Frankreich und Spanien fielen die Juni-Inflationsdaten höher aus als erwartet, was Zweifel an weiteren EZB-Zinssenkungen nährte und den Euro stützte.

Parallel dazu belasteten die jüngsten US-Daten den Greenback: Rückläufige Konsumausgaben, schwächeres Einkommenswachstum und eine Abwärtskorrektur des Q1-BIP verstärken die Erwartungen von mehreren Fed-Zinssenkungen noch im laufenden Jahr. Unterstützend wirkt zudem die Spekulation über einen möglichen neuen, dovisheren Fed-Vorsitz unter Präsident Trump.

Besonders dynamisch zeigt sich die Entwicklung bei den COT-Daten: Die Spekulanten haben ihre Long-Positionen erneut deutlich aufgestockt und halten inzwischen über 111.000 Netto-Kontrakte long - ein klares Zeichen für anhaltenden Marktkonsens zugunsten eines stärkeren Euro.

FAZIT Der EUR/USD profitiert von einem schwachen Dollar, robusten europäischen Daten und verstärktem spekulativem Kapitalzufluss. Solange die US-Daten schwach bleiben und die Fed unter politischem Druck steht, bleibt das Aufwärtspotenzial für den Euro intakt - insbesondere, wenn die 1,18-Zone nachhaltig anvisiert wird. Über mich:

Carsten Stork ist seit mehr als 25 Jahren im Börsen- und Finanzbereich aktiv. Bereits 1996 absolvierte er die Prüfung zum Händler an der Deutschen Terminbörse (heute Eurex). 2013 war er Gründungspartner von CMCTSystems.

Vor seinem Einstieg in das Unternehmen war Carsten Stork als Managing Director bei der BHF-Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Davor arbeitete er mehr als 10 Jahre als Managing Director fu¨r Dresdner Kleinwort in Frankfurt und London und war dort fu¨r den Aktienhandel weltweit zuständig. Er hat einen Master in Business Administration von der University of Chicago, Booth School of Business. Zudem ist er Chefredakteur des Rohstoff-Börsendienstes CS Investor.

