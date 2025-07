Carsten Stork: Kupfer im Rally-Modus! Die Spekulanten kommen

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Kupfermarkt. Die Lagerbestände an der LME fallen weiter: aktuell bei 91.275t (letzte Woche: 92.000t). Im September des letzten Jahres waren wir bei 320.925t. Kupfer-Future: Angebotsengpässe und spekulative Käufe treiben Rally Kupfer hat in der vergangenen Woche kräftig zugelegt und schloss bei 512,20?US-Cent je Pfund - ein Wochenplus von 7,35 % und der höchste Stand seit zwölf Wochen. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus rund 15,8 %. Die Rally wurde vor allem durch eine künstlich verschärfte Angebotslage ausgelöst: Seit Februar wurden über 400.000 Tonnen Kupfer vorzeitig in die USA verschifft, um potenziellen Zöllen zuvorzukommen. Das hat das globale Angebot verknappt, die LME-Bestände sind um 80 % gesunken. Mein Tipp: Wenn es um Ihre Trades geht, sollten Sie auf seriöse Partner setzen! Ich empfehle SMARTBROKER+ Auch auf der spekulativen Seite ist Bewegung: Laut COT-Daten haben die Large Traders ihre Netto-Long-Positionen weiter ausgebaut und halten aktuell fast 30.000 Kontrakte - ein klares Signal für bullische Erwartungen, das die Aufwärtsdynamik zusätzlich unterstützt. Makroseitig sorgen Entspannung im Nahen Osten, geringere Zollsorgen, Stimulushoffnungen aus China und eine dovishe Fed für Rückenwind. Übrigens: Wenn Sie endlich mit Ihrem Rohstoff-Trading loslegen wollen, dann sollten Sie sich unbedingt mal meine kostenlosen Reports ansehen. Dort finden Sie vom Rohstoff-Kalender bis zu umfangreichen Trade-Updates alles, was Sie brauchen. Einfach hier klicken. Saisonaler Ausblick: Historisch erreicht Kupfer sein zyklisches Hoch meist Ende Juli. Danach folgt typischerweise eine schwächere Phase bis Mitte Oktober. Entsprechend erwägen wir, die Position in den kommenden Tagen bis spätestens in drei Wochen zu schließen - abhängig vom weiteren Kursverlauf. FAZIT FAZIT Kupfer profitiert aktuell von einem perfekten Zusammenspiel aus knapper Versorgung und spekulativem Kapitalzufluss. Das kurzfristige Potenzial bleibt intakt - mittelfristig ist jedoch Vorsicht geboten, da die Saisonalität bald gegen den Markt spricht. Eine taktische Gewinnmitnahme rückt damit näher Über mich: mittelfristig ist jedoch Vorsicht geboten, da die Saisonalität bald gegen den Markt spricht. Eine taktische Gewinnmitnahme rückt damit näher Über mich: Carsten Stork ist seit mehr als 25 Jahren im Börsen- und Finanzbereich aktiv. Bereits 1996 absolvierte er die Prüfung zum Händler an der Deutschen Terminbörse (heute Eurex). 2013 war er Gründungspartner von CMCTSystems. Vor seinem Einstieg in das Unternehmen war Carsten Stork als Managing Director bei der BHF-Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Davor arbeitete er mehr als 10 Jahre als Managing Director fu¨r Dresdner Kleinwort in Frankfurt und London und war dort fu¨r den Aktienhandel weltweit zuständig. Er hat einen Master in Business Administration von der University of Chicago, Booth School of Business. Zudem ist er Chefredakteur des Rohstoff-Börsendienstes CS Investor. Enthaltene Werte: XD0002058432,378696038,378696065,XC0005705501

