Canberra, Australien (ots/PRNewswire) -Am 30. Juni 2025 gibt Seeing Machines Limited, ein Unternehmen für fortschrittliche Computer-Vision-Technologie, das KI-gestützte Fahrerüberwachungssysteme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit entwickelt, bekannt, dass es eine Empfehlungsvereinbarung mit Mitsubishi Electric Europe B.V. geschlossen hat, um die Fahrersicherheit in der Region zu erhöhen. Diese Vereinbarung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Automobilhersteller auf der ganzen Welt darauf vorbereiten, die neuen Allgemeinen Sicherheitsvorschriften für Fahrzeuge (GSR) der Europäischen Union zu erfüllen, die den Einsatz direkter Fahrerüberwachungssysteme (DMS) vorschreiben, um die Risiken des abgelenkten Fahrens zu verringern.Die Vereinbarung baut auf der Dynamik der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Mitsubishi Electric Automotive America, Inc. auf, die im Februar dieses Jahres bekannt gegeben wurde und die bereits eine wachsende Anzahl von Geschäftsmöglichkeiten in ganz Nord- und Südamerika bietet. Zunächst wird Mitsubishi Electric Europe B.V. mit Seeing Machines zusammenarbeiten, um die starken Flottenverbindungen von Mitsubishi Electric, einschließlich Logistik, Vertrieb und Wartung, zu nutzen, um den Verkauf der hochmodernen Guardian Generation 3-Lösung des Unternehmens über diese Kanäle zu beschleunigen.Mitsubishi Electric Europe B.V. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mitsubishi Electric Corporation, die in ganz Europa tätig ist und über ein Netz von Niederlassungen in zahlreichen Ländern verfügt. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Seeing Machines auch, die umfangreichen direkten Beziehungen von Mitsubishi Electric Europe B.V. zu Lkw- und Bus-OEMs in der Region zu nutzen, um Guardian Generation 3 als branchenführende Lösung besser zu vermarkten, die es den Automobilherstellern ermöglicht, die Anforderungen des Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) Systems gemäß der GSR der Europäischen Union zu erfüllen. Dies wird auch die Ausweitung des Guardian Generation 3-Geschäfts auf eine Reihe anderer potenzieller Sektoren (einschließlich des Schienenverkehrs) durch die bedeutende bestehende Präsenz von Mitsubishi Electric Europe B.V. in diesen Märkten erleichtern.Paul McGlone, CEO von Seeing Machines, kommentierte: "Unsere Beziehung zu Mitsubishi Electric Automotive America, Inc. liefert bereits Ergebnisse, wie die großen Fortschritte in Nord- und Südamerika zeigen und die kurzfristigen Chancen, die sich daraus ergeben. Die Ausweitung dieses Ansatzes auf Europa mit Mitsubishi Electric Europe B.V. ist daher ein natürlicher nächster Schritt. Ihr bewährter Ruf und ihre etablierten Beziehungen machen sie zu einem idealen Partner, um unsere Guardian-Technologie neuen Kunden in der gesamten Region zugänglich zu machen. Ich freue mich besonders über die bedeutenden Möglichkeiten, die sich uns dadurch im OEM-Sektor für die Nachrüstung (ab Werk) eröffnen."Rob Noon, Automotive Business Unit President bei Mitsubishi Electric Europe B.V., sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Seeing Machines, um die Expansion ihrer erstklassigen Sicherheitstechnologie in Europa zu unterstützen. Diese Vereinbarung spiegelt unser gemeinsames Engagement für die Verringerung des Transportrisikos wider, und wir sind stolz darauf, Seeing Machines dabei zu unterstützen, seine Wirkung in verschiedenen Transportbranchen auszuweiten."Seeing Machines Medienanfragen sophie.nicoll@seeingmachines.comMHP Group (Mitsubishi Electric Medienanfragen) mitsubishielectric@mhpgroup.comwww.seeingmachines.comMedienanfragen:ein im Jahr 2000 gegründetes globales Unternehmen mit Hauptsitz in Australien, ist branchenführend im Bereich visuell basierter Überwachungstechnologien, die es Maschinen ermöglichen, Menschen zu sehen, zu verstehen und zu unterstützen. Seeing Machines revolutioniert die globale Verkehrssicherheit. Sein Technologieportfolio aus KI-Algorithmen, eingebetteter Verarbeitung und Optik unterstützt Produkte, die ein zuverlässiges Echtzeit-Verständnis der Fahrzeugführer liefern müssen. Die Technologie reicht von der kritischen Messung, wohin ein Fahrer schaut, bis hin zur Klassifizierung seines kognitiven Zustands in Bezug auf das Unfallrisiko. Die zuverlässige Messung des "Fahrerzustands" ist das Endziel der Technologie für Fahrerüberwachungssysteme (DMS). Seeing Machines entwickelt DMS-Technologien zur Erhöhung der Sicherheit in der Automobil-, Flotten-, Off-Road- und Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Australien, den USA, Europa und Asien und liefert Technologielösungen und Dienstleistungen an Branchenführer in jedem vertikalen Markt.www.seeingmachines.comMit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Produkte ist die Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ein anerkanntes, weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten, die in der Informationsverarbeitung und Kommunikation, der Raumfahrtentwicklung und Satellitenkommunikation, der Unterhaltungselektronik, der Industrietechnik, der Energietechnik, dem Transportwesen und der Gebäudeausrüstung eingesetzt werden. Mitsubishi Electric bereichert die Gesellschaft mit Technologie im Sinne seines Mottos "Changes for the Better". Das Unternehmen erzielte in dem am 31. März 2025 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 5.521,7 Milliarden Yen (36,8 Milliarden US-Dollar*). Weitere Informationen finden Sie unter www.MitsubishiElectric.comMitsubishi Electric Europe B.V. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mitsubishi Electric Corporation und unterstützt Kunden bei der Bewältigung ihrer geschäftlichen Herausforderungen durch die Bereitstellung innovativer Technologien und hochwertiger Produkte und Lösungen.Weitere Informationen finden Sie unter https://Europe.MitsubishiElectric.com*Die Beträge in US-Dollar werden von Yen zum Kurs von ¥150=US$1 umgerechnet, dem ungefähren Kurs auf dem Tokioter Devisenmarkt am 31. 