Ein neues Tool, das B2-Zertifikate in klinische Kommunikationskompetenz für internationale Pflegekräfte in Deutschland sinnvoll ergänzt.

BorderPlus, ein globaler Partner für Talentmobilität, präsentierte auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2025 erstmals seine neue Reihe KI-gestützter Tools. Im Mittelpunkt der Vorstellung: eine Sprachlern-App, die mithilfe künstlicher Intelligenz international ausgebildeten Pflegekräften in Deutschland hilft, ihr B2-Sprachniveau um praxisrelevante klinische Kommunikation zu erweitern.

Basierend auf unternehmenseigenen Spracherkennungsmodellen (Voice-to-Text) versetzt die App Nutzer:innen in realitätsnahe Simulationen aus deutschen Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Alltagssituationen. Dank hoher Individualisierbarkeit und einfacher Integration definiert sie die Sprachförderung im Gesundheitswesen neu.

Zwar reisen viele internationale Pflegekräfte bereits mit einem B2-Zertifikat nach Deutschland ein dennoch scheitern viele an der Berufsanerkennung oder im Arbeitsalltag, nicht aufgrund fehlenden Wissens, sondern mangels gezielter Vorbereitung auf klinische Kommunikationsanforderungen.

"Viele Pflegekräfte mit B2-Niveau scheitern nicht am medizinischen Wissen, sondern an fehlender Schulung in Tonalität, Gesprächsführung und klinischem Kontext genau hier setzt unsere App an", erklärt Leon Bauer, Geschäftsführer von Onea Care. "Unser Ziel war es, B2 auf dem Papier in B2 in der Praxis zu verwandeln."

Zu den zentralen Funktionen gehören:

KI-gestützte Rollenspiele

Echtzeit-Feedback zu Aussprache und Tonfall

Kommunikations-Scoring

Arbeitgeber-Dashboards

Nach einer Live-Demonstration vor Klinikleitungen, politischen Entscheidungsträgern und Bildungsexpert:innen folgte ein exklusives Networking-Lunch. Für Arbeitgeber bietet die App eine neue Möglichkeit, Pflegekräfte noch vor der Einreise gezielt vorzubereiten mit dem Ziel, Verzögerungen zu minimieren, die Teamintegration zu verbessern und die Versorgungsqualität zu steigern.

"Krankenhäuser sind dynamisch, mehrsprachig und emotional anspruchsvoll. Diese App bereitet Pflegekräfte nicht nur sprachlich vor, sondern trainiert, wie sie unter Druck kommunizieren realitätsnah und effektiv", sagte Ayush Mathur, Mitgründer von BorderPlus. "Jedes Szenario bildet eine echte klinische Situation ab so wird Kommunikation zur Selbstverständlichkeit, wenn die Pflegekraft auf der Station steht."

Die App ist Teil einer Drei-Millionen-Dollar-Initiative zur Stärkung des deutschen Gesundheitswesens. BorderPlus plant, bis März 2026 mehr als 3.000 Pflegekräfte über einen technologiegestützten, transparenten Prozess nach Deutschland zu vermitteln.

"Wir bauen die Zukunft der Arbeitsmobilität mit Systemen, die Verlässlichkeit und Nachverfolgbarkeit garantieren", so Mayank Kumar, CEO und Mitgründer von BorderPlus. "Unsere Plattform vereint strukturiertes Training mit klarer Ergebnisorientierung für messbaren Erfolg bei Fachkräften und Institutionen."

