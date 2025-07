EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Personalie

Die Geschäftsführerin der DocCheck Shop GmbH, Christine Irmler, legt auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin nieder und scheidet aus der DocCheck Gruppe aus.

Übergangsweise wird der CFO der DocCheck AG, Philip Stadtmann, die Geschäftsführung der DocCheck Shop GmbH übernehmen. Zu Beginn des Jahres 2026 soll die Geschäftsführung dann an die bestehenden Mitglieder der Geschäftsleitung, Jessica Berger und Lena Mayer, übergehen.

Unter der Führung von Frau Irmler hat die DocCheck Shop GmbH einen nachhaltigen Wachstumspfad eingeschlagen. Der Vorstand der DocCheck AG und die Kolleginnen und Kollegen in der Gruppe danken Frau Irmler für ihre hervorragende Arbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.





Kontakt:

DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

home:www.doccheck.ag



